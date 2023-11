Каждому из участников чемпионата была предоставлена роботизированная газонокосилка Husqvarna AM 430X NERA

Электроинструменты Husqvarna умело вписались в мир культового шутера, проявившись не только своими качествами, но и оригинальностью. На этот раз бренд решил поднять планку и организовал вместе с Bethesda уникальный турнир по DOOM, где герои сражались не за компьютерами, а за газонокосилки.

Каждому участнику предоставили роботизированные газонокосилки Husqvarna AM 430X NERA, которые использовались в качестве гейминг-консолей. Маленький цветной дисплей заменил монитор, а для управления игрой геймеры использовали поворотный регулятор и кнопки на приборе.

Соревнования проходили в мультиплеерном режиме «1 на 1», поддерживаемом встроенным Wi-Fi модулем газонокосилок. Записи турнира доступны для просмотра на платформе Twitch.

Неудивительно, что главным призом стала Husqvarna AM 430X NERA стоимостью $3800. Второе и третье места удостоились более доступными моделями AM 320 NERA и AM Aspire R4. Уникальное событие подчеркнуло не только функциональность инструментов Husqvarna, но и их потенциал в необычных сценариях использования.