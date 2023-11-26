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Nata15
TES V: Skyrim преобразилась в спрайтовый экшен в стиле 90-х
Графика стала пиксельной, действия персонажей и эффекты оказались разбиты на медленно сменяющиеся спрайты

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В мире игровой индустрии, где страсть к пересмотру и модернизации старых шедевров неуклонно растет, появляются истинные энтузиасты, стремящиеся вернуться к золотым страницам прошлого. Один из таких геймеров решил продемонстрировать свой визит того, каким был бы мир TES V: Skyrim, если бы он оказался в эпоху Daggerfall.

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Создатель этого амбициозного демейка в первую очередь уделил особое внимание визуальному воплощению игры. Графика приобрела пиксельную форму, а действия персонажей и спецэффекты стали живыми благодаря медленно сменяющимся спрайтам. Талантливый разработчик даже не забыл о деталях, создав новый дизайн интерфейса для отображения статуса игрока и взаимодействия с NPC — элементы, вдохновленные культовой DOOM.

Перенос игр на другие игровые движки с учетом изменения геймплейа — это далеко не мгновенный процесс. Реализация подобного демейка требует значительных усилий и времени от энтузиастов, если они вообще примутся за это. По аналогии с этим процессом, уже более десяти лет трудятся создатели двух фанатских ремейков: одни переносят Morrowind на движок Skyrim, а другие адаптируют под пятую часть Oblivion.

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Этот подход к пересозданию игровых миров не только оживляет прошлое, но и предоставляет свежий взгляд на классику, заставляя задуматься о будущих возможностях в мире видеоигр.

#техника
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