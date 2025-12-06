OneXPlayer готовит портативную консоль на Intel Panther Lake с графикой Arc B370

Сетевые утечки всё чётче обрисовывают конкурентный ландшафт мобильных процессоров Panther Lake. Согласно данным тестов, интегрированная графика Intel в грядущих чипах демонстрирует производительность, сопоставимую, а в некоторых аспектах и превосходящую, решения на базе RDNA 3.5 в топовых APU AMD Strix Point.

Компания OneXPlayer подготовила игровой портативный компьютер "X1", в котором будет использоваться процессор Intel Core Ultra 5 338H с 12 ядрами и встроенным графическим процессором Intel Arc B370. Процессор появился на Geekbench впервые в октябре, что подтвердило некоторые его характеристики.

Он будет оснащён 4 высокопроизводительными ядрами, 4 энергоэффективными ядрами и 4 ядрами LP-E с тактовой частотой до 4,7 ГГц в режиме Boost. Встроенный графический процессор Arc B370 получит 10 ядер на базе Xe3 и станет единственным известным чипом Panther Lake с 10 ядрами. Хотя Arc B370 не тестировался в рамках этой последней утечки, предыдущие данные говорят, что он немного медленнее, чем Radeon 880M.

Учитывая, что после выхода он будет обеспечивать игровую производительность на уровне Radeon 880M, это будет достойный чип для недорогих игровых портативных устройств, поскольку Core Ultra 5 338H относится к семейству процессоров среднего сегмента. Игровой портативный компьютер X1 был трижды протестирован в Geekbench, и результаты показали, что процессор набирает до 2512 баллов в одноядерном режиме и до 13 265 баллов в многоядерном. Эти результаты мало что говорят о реальной производительности игровой консоли и могут меняться по мере тестирования в других бенчмарках.

Что касается других характеристик, то в портативном компьютере будет 32 ГБ памяти, работающей на скорости до 9600 МТ/с.