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Настало время запустить компактную MicroATX систему с массивной видеокартой и посмотреть на предварительные результаты своей работы.

Да, я установил массивную R9 290 Tri-X в корпус который создавался под более скромные видеокарты, я конечно мог бы закрыть переднюю панель крышкой, но R9 290 Tri-X и так уже прямо впритирку к крышке, так что было решено оставить корпус без крышки.

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Кто-то скажет что корпус без крышки хлипкий, но не стоит забывать что я высверлил все заводские заклепки из корпуса и заменил на болты, корпусу теперь крышка в принципе не нужна для поддержания жесткости.

В любом случае я установил R9 290 Tri-X не для постоянного использования, а ради лишь забавы.

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Ради интереса я взвесил систему без крышки с видеокартой R9 290, почти 5.7 кг получилось, вполне неплохо, не удивительно почему я могу легко этот корпус одной рукой носить взявшись сверху, благо ширина корпуса позволяет это делать в отличие от заводских вариантов вмещающих в себя мой набор комплектующих.

Система охлаждения ЦП

Прежде всего мне стало интересно как поведет себя модифицированная система охлаждения процессора, ведь раньше в заводском виде с таким же профилем скорости турбины она едва отводила 80 Вт тепла от процессора, ~81 Вт был уже предел, это я точно помню.

Но я полностью разобрал и собрал обратно радиатор оптимизировав его конструкцию чтобы его могла протянуть не только мощная (но тихая) турбина, но и обычный 80 мм вентилятор.

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И результаты моих доработок не заставили себя долго ждать, теперь радиатор способен отводить около ~100 Вт тепла от процессора, при этом турбина и профиль работы одинаковы (я сохранял настройки BIOS в профиль).

Может кто-то скажет что сейчас ПК открыт, но в то же время сейчас все сквозные отверстия корпуса перекрыты, а под радиатором процессора расположена не GTX 1070, а более горячая R9 290.

Попутно были проверены воздушные потоки туалетной бумагой, надеюсь ни у кого нет проблем с туалетной бумагой?

В итоге доработанный радиатор имеет прекрасную продуваемость, турбина работает вообще легко и свободно без лишних усилий протягивая воздух через радиатор.

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По сути все работает как я и хотел, осталось только решить небольшой нюанс с передачей тепла между трубками и ребрами радиатора, так сказать решить последствия разборки радиатора, хотя радиатор уже работает ощутимо лучше заводского варианта несмотря на болтающиеся ребра не обжатые по трубкам.

График теста немного отреагировал на перекрытие радиатора туалетной бумагой, но не критично.

Обычный 80 мм вентилятор теперь точно сможет охладить данный радиатор вместо турбины, а возможно будет лучше охлаждать за счет объема воздуха, ведь маленький воздуховод турбины не способен единовременно провести большой объем воздуха как обычный 80 мм вентилятор.

Думаю есть смысл начать разработку кожуха под обычный 80 мм вентилятор, но не сейчас.

GPGPU

Вот здесь я немного озадачен, нет, с производительностью все нормально, не все нормально с режимом работы PCI-e, перед установкой драйвера видеокарта работала в своем положенном режиме PCI-e 3.0 x16, это я приметил еще при первом запуске, но не сфотографировал ибо зачем...

Но после установки последнего доступного драйвера "radeon-software-adrenalin-2020-22.6.1-win10-win11-64bit-legacyasics-june23-2022-legacy.exe" скачанного с официального сайта AMD, видеокарта застряла в режиме PCI-e x8, и это крайне подозрительно...

У GTX 1070 нет никаких проблем с PCI-e в этом же ПК, как и у R9 290 на другом ПК (LGA1200) с драйвером 21.5.2 в среде Windows 7, можно было бы предположить что виноват последний драйвер и вообще AMD душит старые карты, но я думаю что видеокарты AMD просто не очень любят PCI-e удлинители...

И я был прав, R9 290 не очень любит PCI-e удлинители, либо были загрязнения на контактах, после переустановки видеокарты все 16 линий PCI-e заработали в полной мере, хотя порой система стартует с видеокартой в режиме x8, в общем видеокарты AMD явно не любят удлинители PCI-e, я такое уже замечал с другой видеокартой от AMD в другой системе, но не придавал особого значения в свое время...

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Windows 98

Я попытался установить и запустить Windows 98 на собранной системе в самодельном корпусе, почему бы и нет? Как раз установлен сейчас Ryzen 7 2700X и R9 290 с 64 ГБ оперативной памяти, по идее должно хватить для Windows 98...

Конечно же подготовил один SSD под операционную систему.

Перебросил все необходимое.

Установка операционной системы.

Но в результате по-быстрому не получилось все сделать, увы... Windows 98, еще не настало твоё время...

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Cinebench R11 - 23

Давно не секрет, что Cinebench является предвзятым тестом производительности в пользу Intel, здесь же оставлю ссылки на материалы о предвзятости Cinebench:

Хотя Cinebench и предвзято оценивает процессоры в пользу Intel, но эта утилита вполне сойдет для нагрузки на процессор.

К сожалению Windows 10 крайне дубовая операционная система по вине намертво заблокированного композитора рабочего стола (и не только), я попытался перевести разрешение экрана в 1920x1080 чтобы карта захвата качественно захватывала изображение, но Windows 10 не изменила реальное разрешение экрана, вместо этого композитор масштабировал 1920x1080 заданные в параметрах экрана до 2560x1440 монитора.

В итоге получилось посредственное качество скриншотов, эх, тут я пожалел что не установил Windows 7 для тестов, в которую Microsoft еще не успели нагадить пытаясь отобрать у пользователя полностью контроль над устройством и системой...

Я не собираюсь плясать над бубном, чтобы заставить Windows 10 реально вывести 1920x1080 на монитор вместо обмана масштабированного, или усложнять себе жизнь делая скриншоты внутри тестовой системы вместо карты захвата, все равно благодарности не дождусь за качественные скриншоты от активного меньшинства комментаторов живущих в неком своем отдаленном от реальности мире.

Хотя как вариант можно было поплясать через драйвер видеокарты в обход хотелок операционной системы, но я про этот вариант вспомнил слишком поздно.

Cinebench 11.5

У меня сохранился какой-то старый результат с 2700X, и текущая моя сборка оказалась быстрее немного, но тут так мало работы, что процессор не успел разогреть сам себя...

Cinebench 15

Последняя непредвзятая версия Cinebench 15, процессор немного уже разогрелся и результат вышел слегка ниже чем у лучших моих результатов с 2700X.

Cinebench R20

Вот и настали времена предвзятости, как раз AMD Ryzen вышли на рынок, Intel проиграли новым процессорам от AMD и популярный тест производительности "внезапно" перевели на библиотеки от Intel, как следствие процессоры от AMD потеряли в результате по отношению к процессорам Intel, впрочем, Intel далеко не в первый раз ведут "грязную конкуренцию".

Но меня интересует R7 1700X, и сейчас мой процессор немного быстрее выходит, а в топах конечно же 48 ядерный Intel Xeon Platinum 8168 (5890$) и Intel Xeon E7-4890 v2 (6619$ за штуку) в 4 сокета по 15 ядер...

Нужно же показать как в "непредвзятом" тесте производительности Intel "смог уделать" AMD, правда стоимость Threadripper 1950X на уровне ~1000$, а по производительности он как два Intel Xeon E7-4890 v2 общей стоимостью в 13238$... А ведь уже набросили "попугаев" к результатам Intel...

Cinebench R23

В предвзятости данной версии теста я не сомневаюсь, Intel и так едва конкурирует с AMD, а если еще забрать накрученные "попугаи" у процессоров от Intel...

Но я запустил тест, чтобы сравнивать работу своего R7 2700X с R7 1700X, первый проход показал результат выше чем у R7 1700X, но вот спустя ~11 минут теста производительность вышла немного ниже R7 1700X, это был продолжительный тест и система полностью разогрелась, заодно в комнате стало ощутимо теплее...

Хотя если посмотреть таблицу результатов в интернете, то с полноценной системой охлаждения 2700X должен набирать около 10 000 "попугаев", а у меня набирает примерно 8650 - 9000, впрочем, разница не такая уж и большая, особенно если учесть что у меня самая дешевая на момент покупки системная плата Gigabyte B450M H и не доведенная до ума 2U башня которая в заводском виде еще хуже работала.

~10% потеря производительности за счет ~35% разницы энергопотребления вполне неплохой обмен.

Примечательно, но дорогие Xeon на 48 и 60 ядер больше не в списке результатов, наверное постеснялись показывать их на уровне 32 ядерного 2990WX... Но скорее всего у Intel нашелся человек умеющий считать, и посчитал фактический уровень производительности с поправкой на количество ядер, который был значительно ниже у процессоров от Intel по сравнению с Zen...

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Игры...

Чтобы раздел был интереснее, было решено скачать несколько первых попавшихся игр, желательно посвежее и требовательнее, и скачивание заняло довольно много времени...

Боюсь представить если бы мне приходилось игры по 40-60 ГБ скачивать из "прекрасного и лучшего" центра приложений в Linux системах, который не позволяет скачать автономный установочный пакет, а это вынуждает качать софт на каждый ПК в отдельности... И это при отсутствии адекватной возможности запускать софт/игры как в Windows просто дважды нажав ".exe"...

В общем хватит о сырых системах малопригодных для нормального использования, в моём случае будет Windows 10 очищенная от лишнего мусора, хотя если честно она все равно не дотягивает до уровня Windows 7 в плане чистоты и ненавязчивости к пользователю.

Да и парковке потоков Windows 10 явно разучилась, что только негативно влияет на производительность при незначительной нагрузке (обслуживание потоков не бесплатное для ресурса ядер), кому интересен этот нюанс смотрите сравнительные тесты с включенным SMT/HT и отключенным, разница в пользу отключенного SMT как раз из-за нерабочей парковки потоков в Windows 10 и новее.

В первую очередь без парковки потоков страдают приложения и игры которым достаточно физического количества ядер (или не способны эффективно использовать SMT), потоки предоставленные технологией SMT им собственно не нужны, а система эти потоки нагружает мусором ввиду нерабочего механизма парковки, и ресурсы ядра затрачиваются на обслуживание лишних потоков с последствиями для производительности.

К слову, у человека в тестах более 90 градусов на ядрах 2700X, при этом активное меньшинство комментаторов на ресурсе имеют наглость меня еще упрекать за 80-85 градусов на ядрах в самодельном компактном корпусе с маленькой китайской 2U башней...

Я вообще молчу про Windows 11 с "никаким" планировщиком ЦП, что с подачки Intel разучился адекватно распределять нагрузку даже между физическими ядрами... Хотя в Linux с этим дела обстоят не сильно лучше, но ладно, не буду отходить от темы еще больше.

Игр не будет... Шутка :)

Игры было решено перенести в отдельную статью, просто потому что так будет лучше... Когда я начал играть сразу стало ясно, что для игр нужно создавать отдельную статью, и не мешать вместе с текущей статьей.

Тем более текущая часть уже готова, а часть про игры еще в процессе написания и тестирования, так что я могу рассмотреть предложения по играм из комментариев, если конечно не успею закончить все что запланировал протестировать на момент публикации текущей части.

Продолжение следует, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.