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Так как значительные работы над корпусом уже проделаны, было решено собрать и оптимизировать свою MicroATX систему, прежде всего перебрал 2U радиатор охлаждения ЦП, ибо заводской вариант мне не понравился.

Китайская 2U башня

Башня у меня не совсем в заводском виде, я пытался улучшить её продуваемость раздвинув ребра попарно, но значительно лучше она от этого не стала, потому было решено полностью пересобрать башню и по ситуации внести модификации.

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По сути я собрался сделать то же что и с Titan TTC-NK34TZ/RF(BX), которому я сначала вырезал треть площади ребер разделив на две секции, а после и вовсе разобрал и снова собрал убрав еще некоторую часть ребер, так как в заводской компоновке с мизерным межреберным расстоянием он все равно не продувался нормально, даже будучи разделенный на две секции...

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Но вернемся к новому 2U радиатору, чтобы случайно не вырвать трубки из посадочных мест, я подложил через прокладки железный брусок и прижал его к радиатору в зоне трубок.

Сейчас были подсчитаны ребра радиатора, всего 42 штуки, 4 кучки по 10шт и 2 ребра на трубках висят.

Учитывая опыт с Titan TTC-NK34TZ/RF(BX) я усердно начал думать как же мне улучшить 2U радиатор, и решение было найдено, учитывая конфигурацию трубок было решено наискось обрезать каждое второе ребро радиатора, а еще открыть воздушный канал сверху для увеличения рабочей площади радиатора.

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Наискось обрезанные ребра снижают сопротивление воздушному потоку, это очевидно, причем грань после резки я обрабатываю чтобы не осталось никаких заусенцев.

Вторая причина обрезки ребер наискось в том, чтобы массивная часть ребра оставалась в зоне где нет трубок, ибо в первую очередь нужно охлаждать зону, где расположены трубки, просто чтобы быстрее забрать и рассеять энергию отведенную от процессора.

По сути я стараюсь сбалансировать радиатор чтобы максимально снизить сопротивление воздушному потоку и направить его в самые горячие зоны возле трубок.

Менее очевидный нюанс в открытии верхней стороны радиатора для воздушного потока, это было сделано для увеличения рабочей площади радиатора и дополнительного снижения сопротивления воздушному потоку, при этом у меня есть возможность отрегулировать работу радиатора банально перекрыв скотчем верхнюю стенку, или кожухом если немного поработать.

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В любом случае сборка началась, метод сборки и принцип доработки определены.

Таким образом радиатор был собран, выглядит криво, но это не мешает работе, главное чтобы не было слипшихся ребер.

На просвет все хорошо, радиатор готов, теперь точно хватит обычного 80 мм вентилятора, чтобы протащить воздушный поток через этот радиатор, на случай если конечно мощная и тихая турбина формата 7530 отработает своё, а такую же тихую замену я не смогу найти ей...

Дальше будет оптимизация нюансов системы, с радиатором больше ничего не собираюсь делать.

Убегающая рамка AM4

Так как я использую основные крепления AM4 для радиатора процессора, то при снятии радиатора бывает крайне неприятная ситуация когда задняя пластина просто утопает в зазор между платой и корпусом...

Нет, она никуда не "убегает" под платой, просто нет места чтобы пластина далеко убежала, как в обычных заводских корпусах часто бывает, но закрепить радиатор уже сложнее за утопившуюся рамку.

Потому ради удобства при смене процессора/радиатора я наклеил на рамку мягкие пористые прокладки, причем в 2 слоя, чтобы наверняка они не смогли оказывать значительное давление на системную плату, и это прекрасно сработало, больше тут нечего делать, и тем более рассматривать.

Общий вид

Единственный неприятный нюанс при сборке это плохая доступность двух болтов крепления системной платы, которые возле самодельной заглушки под видеокарту, но не критично, я могу и под небольшим углом закрутить болтики, "кривые руки" могут и не в таких простых местах закрутить болт, а вот людям с "прямыми руками" будет сложно, тут не спорю...

Но справедливости ради эту систему я собираю для себя, и использовать её буду сам, когда завершу даже если и попросят то не продам, как минимум пока не создам еще более качественный вариант.

Тут же следует отметить наклейку блока питания, уголок этой плотной наклейки отслоился, я пытался его приклеить на двухсторонний скотч, но и это не помогло, в итоге я приклеил её на нормальный резиновый клей выдержав условия для надежного склеивания (за кадром).

Далее в статье можно будет заметить явно отогнутый уголок, он с нанесенным клеем резиновым будет, но я не буду заострять на этом внимание за пределами данного раздела статьи, просто как факт здесь оставлю.

Минутка отдыха

Питание процессора

Конечно, я мог бы просто бросить провода кое-как и забыть, но зачем, когда можно сделать аккуратно и практично, максимально используя скромное пространство корпуса.

Тем более мой корпус позволяет устанавливать как турбины формата 7530, так и классические 80 мм вентиляторы, а потому я решил упростить себе на будущее работу модифицировав коннектор питания для системной платы, теперь он не будет сильно мешать при разработке воздуховода под 80 мм вентилятор охлаждения ЦП.

Турбина

Настало время сделать воздуховод для турбины, для этого использую плотный картон, делаю разметку в обязательном порядке, ибо у меня размеры плавают как попало ввиду отсутствия "большой точности" при ручном изготовлении деталей.

В целом ничего сложного, все делаю на месте.

Немного работы "кривыми руками" и воздуховод готов.

Углы требующие сглаживания были заполнены воздушной полимерной глиной, стыки посажены на ПВА клей, он более чем пригоден для использования в этих местах.

Дополнительно добавил пару ребер жесткости из такого же картона, не забываю про демпфер для стыковки с кожухом радиатора, и это все на текущий момент.

Передняя панель

Для начала урезаю функционал который так и не пригодился, отключаю AUX 3.5 мм провода от дополнительных аудио гнезд.

Отключенные гнезда заглушаю болтами, стильно и функционально, два запасных болта всегда с корпусом.

Прикручиваю уже готовые крепления, чтобы проверить правильность установки.

Корпус и без передней панели был жесткий как кирпич, но лишняя жесткость не помешает, как и функционал, который предоставляет передняя панель.

Теперь пришло время поработать над пучком проводов, тут очень много проводов, в обычных ATX корпусах столько не бывает на одну лишь переднюю панель...

Теперь совсем другое дело, при разработке нового корпуса следует учесть специальный канал под провода подключения передней панели, ну а здесь и так сойдет.

Дополнительный крепеж

Далее нужно заменить очень маленький, но очень полезный кусочек железа сделанный на скорую руку.

Передняя панель и крышка корпуса не сошлись идеально, но такие вещи даже в относительно дорогих заводских корпусах не всегда сходятся как хотелось бы... Можно покрасить маркером перемычку в черный, но пока оставлю как есть, ибо этот нюанс нужно учитывать.

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Заключение

На этом завершу статью, но это не конец...

В дальнейшем еще много интересной работы предстоит....

Для "экспертов"

В прошлой статье про MicroATX корпус я выдвинул условия для неистово предлагающих мне из статьи в статью купить новый корпус, а уже готовое выбросить на свалку:

Так никто в итоге не смог даже простейший набор условий выполнить, но зато появился "эксперт" который заявил что в мой корпус якобы не влез обычный ATX блок питания...

Казалось бы, BDF-1000C очень даже не маленький блок питания со 140 мм вентилятором, а ведь он установлен в корпус, факт? Факт, уже на этом этапе заявления наподобие "так у тебя он в корпус не влез" выглядят абсурдными.

Можно было даже ничего не делать, но вдруг обычные ATX блоки питания не влезут в корпус мой? И достал старенький ATX-400W P4 со стандартной косой проводов без модульности, чтобы наверняка.

И о чудо! В моем самодельном корпусе даже стало больше свободного пространства в которое расположились стандартные провода! А ведь мне так усердно навязывали что в мой корпус можно установить максимум SFX блок питания...

При этом я абсолютно не трогал конструкцию блока питания, просто как есть установил и могу подключать провода, абсолютно никаких проблем.

Хотя нет, один нюанс есть небольшой, при падении блок питания не будет участвовать как массивное ребро жесткости всего корпуса, но в обычных корпусах они тоже не участвуют в такой роли, так что я просто верну назад здоровенный BDF-1000C с которым изначально рассчитывал собирать систему.

Можно конечно закрыть блок питания от взора психически неуравновешенных людей изготовив декоративную накладку или новую полноразмерную переднюю панель, но я не собираюсь это делать, мне нравится когда блок питания установленный внутри корпуса немного видно.

Все желающие предложить мне купить новый корпус конечно можете попытать удачу, я даже условия не буду усложнять (а ведь есть куда усложнять), варианты не соответствующие хотя бы этим простейшим условиям будут проигнорированы, как и попытки упростить эти условия заявляя что ATX блоки питания якобы не влазят в мой корпус самодельный.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.