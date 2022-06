За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Предисловие

реклама

Как-то понадобилось мне собрать систему из MSI B450-A PRO MAX и бракованного набора ОЗУ от Corsair на 32 ГБ, попутно я собирался написать статью про нормальное использование бракованной ОЗУ если вдруг такая попала в руки.

Но что-то пошло не так и я уже хотел рассказать о своих приключениях с MSI B450-A PRO MAX, а еще о приключениях с системой от Intel.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Но тут я сложил в коробку системную плату от MSI, чтобы больше не напрягала меня своим присутствием и кастрированным биосом неполноценным, а 64GB двумя модулями достал из системы Intel ибо все было безнадежно...

В итоге я достал Gigabyte B450M H и принялся разгонять 2 модуля по 32 GB от Kingston, ведь эта задача так и не решена была во время первого обзора на данную память.

Характеристики Kingston KVR29N21D8/32

реклама

Сайт: ( www.kingston.com/ru/memory/search/discontinuedmodels?partid=KVR29N21D8%2F32 )

Datasheet PDF: ( www.kingston.com/dataSheets/KVR29N21D8_32.pdf )

Почему я бросил MSI B450-A PRO MAX и проблемы Intel

Потому что MSI, как всегда, не умеют создавать прошивки "BIOS", вечно у них либо криво работает (даже в ноутбуке с виртуализацией умудрились накосячить что Microsoft исправляли в итоге), либо вовсе нет настроек которые даже у Asus появились давно.

реклама

Хотя справедливости ради у Asus далеко не все работает адекватно, а некоторых настроек так и не появилось со временем которые давно были у MSI, в общем Asus и MSI стоят друг друга...

Собственно из-за чего у меня пригорело на этот раз от MSI:

Для тех кто не понял, объясняю, вот так должно выглядеть меню AMD CBS в нормальных системных платах:

А нужна мне была всего одна настройка, которую MSI не удосужились вынести в свой показушный интерфейс графический...

реклама

Эта настройка управляющая коррекцией ошибок памяти, пока у меня была система на основе Asus B450M-K и Ryzen 5 1600AF вместе с бракованным набором ОЗУ от Corsair, я целенаправленно отключал ECC чтобы оно не мешало выявить все сбойные адреса памяти:

Intel к сожалению ничего подобного так и не смог осилить в потребительском сегменте (скорее не хотят).

Один и тот же бракованный набор ОЗУ от Corsair я установил к i3-10105F и R7 2700X, на следующих фото прекрасно видна разница в количестве выявленных ошибок на системах от AMD и Intel, причем модули работали в одинаковых условиях на параметрах от XMP профиля.

А еще система от Intel у меня постоянно зависает когда использую MemTest86 и много ошибок проявилось в процессе, я не могу с этим ничего сделать, оно просто зависает не позволяя сохранить результаты тестирования, когда с AMD подобной проблемы не случалось еще...

Извлекая бракованный комплект от Corsair я решил к i3-10105F установить 64GB Kingston вместо старых 16GB.

Думал я наконец закончу мучения от нехватки ОЗУ временно установив 64 ГБ вместо 16, но не тут то было, Intel та еще контора помешанная на производстве "одноразовых продуктов" с плохой поддержкой.

Из-за этого я использовал USB 3.0 контроллер устанавливаемый в слот PCI-e x1, и с ним проблем никогда не возникало, как и с доступностью драйверов под разные операционные системы.

Однако у меня возникли проблемы, этот сторонний USB контроллер установленный в PCI-e x1 внезапно перестал работать в операционной системе после установки 64 ГБ ОЗУ.

Учитывая что встроенные в чипсет контроллеры USB от Intel неисправны ввиду отсутствия доступного драйвера для используемой операционной системы, то у меня остался в доступе только PS/2 коннектор работающий от мультиконтроллера на системной плате.

Ясное дело так систему использовать невозможно, а подстраиваться под Intel я не собираюсь меняя операционную систему по первому же "требованию", тем более менять ОС сейчас нельзя никак.

USB контроллер от VIA в разные PCI-e слоты устанавливал, и память от Kingston тестировал на ошибки (а вдруг), и даже драйвер на USB 3.0 контроллер переустанавливал используя одну лишь клавиатуру через переходник PS/2 - USB.

Все бесполезно, пока 64 ГБ ОЗУ установлены в системе на основе Intel Core i3-10105F, сторонний по отношению к Intel контроллер USB 3.0 никак не хотел работать.

Это вынудило меня обратно установить 16 ГБ в систему и терпеть этот маленький объем держа подкачку включенной насилуя SSD лишними нагрузками, хорошо что у меня накопитель не на QLC памяти основан и имеет DRAM кэш на борту...

Таким образом я окончательно сложил системную плату от MSI в коробку и достал Gigabyte B450M H чтобы в неё снова установить 64GB от Kingston, её все равно нужно было разгонять.

Gigabyte B450M H + Ryzen 7 2700X

Сначала конечно же собрал систему, Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X, RX 560 и два модуля Kingston KVR29N21D8/32, питает это все дело Aerocool ECO 600W:

Первым делом я сфотографировал параметры работы ОЗУ и сделал тесты зависимые от скорости работы памяти, тут ничего примечательного, просто скорости при сценарии "вставил и забыл".

Следующий этап это фиксация параметров работы ОЗУ в биосе, в данном случае я фиксирую параметры работы от частоты 2933 МГц, в том числе фиксирую сопротивления ODT/RTT, не забываем что я ранее запускал ZenTimings, чтобы посмотреть и сфотографировать эти все значения.

После фиксации всех значений я сохраняю профиль как "2933 subs", это нужно чтобы в случае необходимости сброса настроек CMOS, я мог загрузить профиль со всеми уже заданными параметрами и попробовать снова.

Неприятно будет если запустив 3800 МГц с параметрами от 2933 МГц, мне придется сбросить настройки и заново каждый параметр вручную устанавливать...

Но начну я с малого, сначала 3200 МГц с настройками от 2933 МГц, напряжение пока не трогаю.

Тут есть смысл сказать по поводу TestMem5, заядлые теоретики и любители калькуляторов точно будут возмущены, что отключена подкачка и вообще нужно "экстрим" профиль использовать для TestMem5.

Однако, файл подкачки это костыль который полезен только когда ОЗУ недостаточно (сэкономили при сборке ПК), но работает он за счет снижения производительности системы, при этом не решает проблему занятого объема памяти операционной системой.

Теперь по поводу "экстрим" профиля для TestMem5, он бесполезен для меня, бывали у меня неприятные ситуации при использовании бракованного набора ОЗУ от Corsair...

В операционной системе приложения падали и ругались на ошибки, но TestMem5 прекрасно часами работал используя "экстрим" профиль, в итоге меня это знатно достало и я вернулся к стандартному профилю TestMem5 "Default @serj", и уже на первой минуте посыпались ошибки когда "экстремальный" профиль ничего не показывал часами тестируя память...

Собственно после этого я перестал слушать "общественное экспертное мнение" и использую только стандартный профиль TestMem5, иначе говоря "эксперты" в интернете это конечно хорошо, но своей головой думать тоже нужно.

В итоге TestMem5 у меня только в качестве инструмента предварительного тестирования, как не крути, а память занятую операционной системой никакими костылями под названием "подкачка" не выйдет освободить, и она недоступна для TestMem5.

Самое разумное при тестировании памяти это использовать MemTest86 с загрузочной флешки, а в качестве дополнения следует еще использовать Linx, на это уходит много времени, но работает максимально надежно.

Но вернемся к разгону, 3200 МГц с таймингами от 2933 МГц при напряжении 1.2в были взяты очень легко.

После чего я поднял частоту до 3400 МГц, память так же легко взяла 3400 МГц с параметрами от 2933 МГц, при этом напряжение памяти по-прежнему 1.2в, меня определенно радует этот набор ОЗУ.

3600 МГц с таймингами от 2933 МГц уже потребовали повысить напряжение на память до 1.26в.

И вот 3600 МГц уже не вышло без ошибок пройти, хотя тут уже может не сама память ошибки давать, а контроллер памяти в процессоре, ибо повышение напряжения на ОЗУ до 1.32в никак не изменило интенсивность ошибок, а это значит что дело скорее всего в контроллере ОЗУ.

Тем не менее, эти 3600 МГц дались очень легко с модулями от Kingston, конечно и с Samsung TB1 я брал 3600 МГц, но давались они гораздо сложнее и только на системной плате от Gigabyte, на платах от Asus и MSI 3600 МГц было нереально взять с модулями TB1 от Samsung.

Далее я отпустил субтайминги и решил найти предел при котором смогу просто запустить память, предел моей системы с двумя вставленными модулями ОЗУ оказался на уровне 3733 МГц, при этом пришлось снизить первичные тайминги чтобы система заработала, но запустить операционную систему полностью и пройти тесты с такой частотой не вышло.

Я мог конечно оставить только один модуль памяти, тогда наверняка смог бы запустить систему при 3800 МГц и даже пройти тесты, я так уже делал с бракованными Corsair LPX, но это будет бессмысленно.

В итоге вышло у меня только 3666 МГц с автоматическими субтаймингами, нестабильно конечно, но цель была выявить предел при котором выйдет запустить на моей конкретной сборке.

Конечно, я пытался взять 3800 МГц подбирая наилучшие параметры работы, но у меня ничего не вышло, все же контроллер памяти в моем экземпляре процессора оставляет желать лучшего, даже повышение напряжения на SOC не позволило в 2 занятых слота памяти запустить 3800 МГц.

Теперь я знаю пределы своей памяти на системе с AMD Ryzen 7 2700X, и могу спокойно сделать оптимальный разгон.

Зная что 3400 МГц работают достаточно стабильно с таймингами от 2933 МГц, имеет смысл разгонять именно до этой частоты, но тайминги в этот раз я возьму от частоты 2666 МГц.

Естественно не стоит забывать про сохранение выставленных параметров в профиль, чтобы в случае зависания системы можно было сбросить CMOS и легко все вернуть назад поправив проблемные параметры.

Важно обратить внимание на первичные тайминги, я не просто так взял именно такой набор, именно с такими таймингами я мог запустить систему при частоте памяти 3733 МГц, если я устанавливал первичные тайминги выше 18-20-18-18, то запустить систему при максимальных частотах было невозможно.

По сути я иду по принципу поиска максимально стабильных параметров при максимально агрессивных условиях, и это отлично работает с процессорами AMD.

Взяв параметры от частоты 2666 МГц в качестве отправной точки я сразу шагнул до 3533 МГц и получил ошибки., но это было ожидаемо

Теперь я целенаправленно выставил частоту 3400 МГц с таймингами от 2666 МГц, напряжение уже пришлось повысить до 1.3в когда с таймингами от 2933 МГц хватало и 1.2в.

На этом разгон еще не закончен, ведь нужно теперь ужать TRFC который я специально не трогал все это время, и тут важно сохранить настройки в профиль, так как слишком сильное снижение TRFC приводит к зависанию системы при старте, а это уже требует делать сброс CMOS.

Начал я понижать TRFC по 20-30 пунктов от 596 (смотреть в ZenTimings настоящее значение), пока не достиг значения 480 при котором мне пришлось сбрасывать настройки CMOS, тут заранее сохраненный профиль экономит очень много времени.

Таким образом, я выставил значение TRFC на уровне 520, что конечно далеко от 480 при которых система не стартовала, но в то же время это лучше, чем 596.

Теперь можно и максимальную стабильность искать.

Так как ошибка проявила себя было решено поднять немного напряжение питания памяти и SOC, без фанатизма.

Так же следует протестировать Linx подходящий под конкретную систему, если за несколько десятков проходов (или больше) "невязка" была всегда одинакова, значит все нормально.

В итоге у меня получился стабильный разгон который осталось только проверить временем используя систему на протяжении 2-4 недель без перезагрузок.

И еще раз напомню о профилях, не следует пренебрегать возможностью сохранить текущие настройки.

ASRock B560M HDV + Intel Core i3-10105F

У меня нет никакого желания начинать возню с Intel, но я все же попытаюсь еще раз одолеть проблемы, что возникали постоянно при попытках использовать и разгонять память в паре с Intel.

Потому я решил сразу же обновить BIOS, вдруг большинство проблем уже решено, первым же делом меня предупреждают что все будет потеряно если вдруг использую по умолчанию включенный TPM-костыль.

Немного про TPM-костыль для всех, кто не в курсе еще:

Если Gigabyte B450M H предоставляла полноценный проводник чтобы я мог сам найти и выбрать прошивку, то в случае ASRock на основе Intel мне позволяют только нажать три кнопки, "Update", "Rescan Device" и крестик закрывающий окно.

Вроде и просто сделано для не очень разумных людей, но неприятно что решают за меня что можно выбрать, а что нельзя, даже сделать резервную копию старой версии BIOS как на Gigabyte B450M H не позволяют...

В общем обновил прошивку, отключил сразу же TPM-костыль, костыль от Microsoft в виде "Secure Boot" уже был отключен по умолчанию, так же включаю CSM ибо он мне нужен.

Примечательно что в Gigabyte B450M H по умолчанию CSM включен и нет с ним проблем, когда на системе от Intel предупреждают чтобы пользователь вставил отдельную видеокарту, поддерживающую так называемый "legacy" режим.

Не совсем понятно будет ли работать встроенная графика от Intel если вдруг её вышвырнуть из-под контроля Intel ME в "legacy" режим...

Проверил работу USB 3.0 контроллера от VIA с новой прошивкой, как можно заметить все работает, но сейчас установлено 16GB памяти, а что до встроенного USB контроллера и LAN, то Intel сами виноваты что занимаются производством одноразового мусора.

Время установить 64GB от Kingston, как же меня напрягает этот опасный скрип контактов при извлечении по вине неполноценных (фирменных) слотов от Asus с одной защелкой...

Прямо чувствуется как контакты неполноценных (фирменных) слотов цепляют пятачки на модулях памяти пытаясь их сорвать, самые противные и потенциально опасные слоты памяти из всех что я только видел...

Так или иначе я наконец установил 32GB модули от Kingston.

К сожалению обновление прошивки системной платы не решило проблему с USB контроллером подключенным к PCI-e от чипсета Intel, в итоге у меня работает только клавиатура через PS/2 гнездо, оно единственное не зависит от Intel и прекрасно работает в итоге.

Позже я узнал что не единственный у кого на системной плате от ASRock при установке большого объема памяти начинались аналогичные проблемы с работой сторонних устройств подключенных к шине PCI-e.

В общем делать нечего, пришлось научиться использовать систему с помощью одной клавиатуры.

Стандартные JEDEC 2933 МГц конечно же заработали, ведь это гарантированные параметры работы в отличие от Intel XMP.

Чтобы не тратить зря время я сразу выставил 1.32в на ОЗУ и на автоматических параметрах выставил 3600 МГц.

Попутно отключаю "оптимизаторы" от ASRock.

3600 МГц работают, правда Command Rate при этом 2 единицы, что неприятно...

Дальше я пытался взять 3866 МГц (у AMD гораздо больше множителей ОЗУ), потрогав RTT сопротивления мне удалось это сделать.

На этом моменте я приметил насколько скудный объем информации предоставляет ASRock Timing Configurator по сравнению с ZenTimings.

Однако запустить систему на частотах выше 3866 МГц мне не удалось, и я решил применить метод разгона, который прекрасно работал с AMD, я еще не понимал насколько Intel "дубовый" в разгоне ОЗУ...

Выставил 2666 МГц с автоматическими таймингами, перезагрузил, зафиксировал тайминги от 2666 МГц и установил Command Rate в 1 единицу.

Во время фиксирования значений меня очень раздражала тормозящая оболочка после каждого изменения параметра ОЗУ, и я не заметил как пропустил tWTR_S, просто все происходило в "слайд шоу" когда я устанавливал параметры и не заметил как пропустил один параметр.

Так я и сохранил профиль для быстрого доступа в случае сброса, после чего выставил 3600 МГц и система не запустилась.

Далее я понизил частоту до 3466 МГц, но это не помогло.

После я выставил 3200 МГц и система запустилась, тут я осознал что не могу выставить более 3200 МГц с Command Rate 1 на системе от Intel, и это печально.

Установив CR2 я смог запустить память при 3600 МГц с параметрами от 2666 МГц, нестабильно правда.

После я пытался взять параметры от системы AMD, но столкнулся с трудностями, в системе от Intel не хватало многих настроек которые были в системе от AMD...

После зафиксировал тайминги от 2666 МГц и попытался поиграть с первичными таймингами, но система от Intel снова не загрузилась.

В итоге я вернул первичные тайминги на место и система заработала даже при 3600 МГц, на этот раз я тщательно перепроверил субтайминги чтобы ничего не пропустить по вине тормозящей оболочки ASRock.

Какой-то из промежуточных экспериментов, итог: "The system failed to boot several times before."...

Я уже 2 часа усердно пытаюсь разогнать память в системе от Intel, и наконец понял что с Intel не выйдет так же легко и просто разогнать ОЗУ, как это всегда делал с AMD Ryzen.

А еще понял почему образовались всякие "калькуляторы" для разгона памяти, ибо с Intel просто так разогнать память не выйдет, но я не признаю "калькуляторы" ввиду их ограниченности, они не могут абсолютно под любую конфигурацию выдать хотя бы рабочие параметры, не говоря уже о том, чтобы выдать рабочие параметры, которые будут значительно лучше автоматических настроек.

Я уже пытался в свое время применять "калькуляторы", ничего хорошего из этого не вышло с комплектующими которые у меня были доступны.

В итоге я тщательно оценил поведение системы при разных настройках и зафиксировал первичные тайминги от 2933 МГц установив частоту 3600 МГц.

Дальше я просто зажимал первичные тайминги пока система не отказалась работать на нужной мне частоте.

За вторичные тайминги принялся.

В какой-то момент система просто сбросила все настройки CMOS не выдержав очередное поджатие вторичных таймингов, но я предусмотрительно сохранял профили потому никаких проблем, ну или почти никаких...

Проблема была в том, что профили на системе от Intel сохраняли лишь настройки разгона, но не сохраняли ничего больше, мне в итоге приходилось даже очередь загрузки заново настраивать.

Для меня это оказалось открытием после Gigabyte B450M H, которая сохраняет все настройки в профиль.

Я конечно зажал вторичные тайминги, но не все так радужно как хотелось бы...

Чтобы проверить стабильность я достал Linx v1.0.0K (AMD Edition), просто "Intel Edition" отказывались работать на системе от Intel, как бы иронично это не звучало.

А еще я заметил неприятный факт, я забыл отключить вредный костыль под названием "файл подкачки".

Но это уже не важно все, ибо случилось отклонение, а это значит ошибка в вычислениях.

Проверяя как плавают напряжения при автоматической настройке, я снизил 3600 МГц до 3466 МГц не трогая уже настроенные тайминги.

3466 МГц уже работали без проблем.

Даже MemTest86 был пройден без ошибок, однако в системе от Intel не обошлось без "сюрприза", должна была появиться большая зеленая надпись "PASS" после завершения теста, но она не появилась и сразу были показаны результаты.

Системы от AMD никогда еще так самовольно не вели себя, теперь я не удивлен почему система от Intel постоянно зависала после завершения тестирования бракованного набора ОЗУ от Corsair, просто система от Intel делает то, чего не просили делать...

Ради интереса я достал один модуль памяти, и о чудо, сторонний USB контроллер подключенный к PCI-e от чипсета Intel внезапно заработал нормально, а я уже привык одной клавиатурой управлять...

Конечно же еще сделал тесты зависимые от скорости ОЗУ, очевидно что скорости чтения/записи выровнялись при работе в один канал.

На этом я решил закончить свои попытки разогнать память на системе от Intel, мне определенно не понравилось разгонять память в паре с Intel...

Результаты

Для удобства я перевел в таблицу результаты полученные в ходе экспериментов.

Заключение

Наверняка в комментариях к этой статье появятся люди, которые начнут меня поучать как "надо" разгонять память на системе от Intel, упрекая меня в том, что мои результаты не считаются и вообще нужно было делать все "не так".

Однако, где вы были, когда я вам прямым текстом предлагал в комментариях оставить свои варианты разгона чтобы я их проверил? Теперь не жалуйтесь.

Gigabyte B450M H + Ryzen 7 2700X

Возвращаясь к сути статьи, с системой на основе Gigabyte B450M H и Ryzen 7 2700X разгон модулей Kingston KVR29N21D8/32 получился крайне простым, без повышения напряжения при таймингах от 2933 МГц память легко запустилась на частоте 3400 МГц, но для 3600 МГц пришлось поднять напряжение памяти до 1.26в.

Мне удалось запустить систему с двумя модулями при частоте 3733 МГц CR1, а чтобы пройти тесты AIDA64, получилось лишь 3666 МГц CR1 в паре с Gigabyte B450M H и R7 2700X.

Однако если говорить про стабильный разгон, R7 2700X с платой от Gigabyte смог выдержать 3400 МГц CR1 с таймингами от 2666 МГц + ручные первичные тайминги.

В целом у меня не возникло сложностей разгоняя память в системе от AMD, главное заранее зафиксировать ODT/RTT.

Было бы интересно проверить разгон с Ryzen 3000-5000 ибо я определенно не смог выявить предел памяти из-за контроллера памяти, но у меня есть только R7 2700X, впрочем, Gigabyte B450M H никак не мешает мне заменить 2700X на любой самый новый процессор из 5000 серии.

Но это уже потом как будет возможность.

ASRock B560M HDV + Intel Core i3-10105F

Эта сборка уже при замене модулей ОЗУ стонала своими "фирменными" слотами на одной защелке чтобы я оставил её в покое, ибо дальше было все больше проблем...

Я даже научился использовать систему с помощью одной лишь клавиатуры из-за того, что Intel постоянно производит одноразовый мусор, который не поддерживают в итоге и другим не дают поддерживать.

Впрочем, несмотря на трудности я смог запустить память в системе от Intel на частоте 3866 МГц, правда тайминги были на уровне CL27 и CR2, когда в паре с AMD предел был 3666 МГц CL18 CR1.

Что по поводу Command Rate (CR1/2), у Intel все печально получилось, скажу просто, система при CR1 работает быстрее чем при CR2.

У системы от Intel есть серьезные проблемы с запуском памяти используя Command Rate 1 (CR1), предел вышел на уровне 3200 МГц CR1 в паре с Intel, если сравнить со стабильным результатом 3466 МГц CR2, то можно заметить что 3200 МГц CR1 оказались быстрее в тесте который сильно зависит от скорости ОЗУ.

При этом если освободить 1 канал от модуля памяти, то можно заметить как выравнивается скорость чтения/записи, и даже снижается задержка доступа к ОЗУ, это может говорить о посредственности контроллера памяти который не выдерживает адекватно работу в два канала.

А еще когда система работает с одним модулем на 32GB, внезапно начинает нормально работать сторонний USB контроллер подключенный к PCI-e от чипсета Intel, хотя это вероятно проблема ASRock так как я не единственный с подобной проблемой оказался.

Ну и до кучи вижу смысл упомянуть о проблеме выхода из режима сна на системе от Intel, я конечно могу нажать эту кнопку, но смысла нет никакого, ПК уходит в режим сна как положено, но спустя небольшое время буквально по таймеру происходит пробуждение.

Я уже все доступные настройки BIOS перековырял, но Intel все равно принудительно пробуждает систему из сна спустя определенное количество времени после того, как режим сна был активирован, наверное моя операционная система не понравилась Intel...

Хотя еще можно вспомнить нерабочий M2 слот если процессоры из серии 10xxx...

После разнообразных систем от AMD я много нового и необычного узнал про Intel...

Завершение

Остался ли я доволен разгоном памяти в системе от Intel после AMD? Определенно нет, Intel слишком "дубовый", не прощает любой "шаг в сторону", когда система от AMD позволяет спокойно сделать "шаг в сторону" и посмотреть, стало лучше или хуже.

А еще в системе от Intel "потерялось" множество настроек которые были в системе от AMD, да и в целом "ASRock Timing Configurator" выглядит уныло по сравнению с аналогичной утилитой "ZenTimings", даже значения ODT/RTT не показывает.

Напоследок покажу зачем собственно нужны мне 64GB памяти и почему не стоит экономить на объеме ОЗУ при сборке ПК, сейчас просто два браузера запущено и уже ~11GB памяти занято, а ведь я еще в GIMP и KDENLIVE не работал и прочий софт не использовал, просто два браузера запустил и ~11GB использовано...

P.S. Когда там Mozilla осилит и создаст адекватный "диспетчер задач" как у Google Chrome...

А что если зайти в игру? Тут уже 16GB памяти будет недостаточно и придется костыль под названием "файл подкачки" использовать, со всеми вытекающими последствиями при обращении к "подкачке".

Сейчас у меня память работает в 1 канал, просто 1 модуль на 32 ГБ установлен, но "подкачка" отключена, ранее у меня было установлено 8 ГБ + 8 ГБ с активным файлом подкачки, и я скажу что играть гораздо приятнее стало несмотря на то, что память работает в 1 канал.

Даже возвращаясь в браузер отправляя игру на задний план прекратились "зависания" так как нет обращений к файлу подкачки (который отключен), просто 32 ГБ уже достаточно, чтобы содержать два браузера и игру одновременно в моем случае.

А что же после закрытия игры? Правильно, часть данных отправляется в кэш операционной системы, чтобы при следующем запуске игры данные не считывались с медленного накопителя информации, а сразу подтянулись из кэша.

Учитывая популярность "чистильщиков" этого кэша несложно догадаться что большинство людей пренебрегают объемом оперативной памяти при сборке ПК, экономят устанавливая 16GB в 2020+ году, а потом ищут "костыли" чтобы избавить себя от фризов в играх.

При этом мало кто задумывался, что эти фризы как раз и есть следствие нехватки физической памяти, игра вытесняет из физического объема ОЗУ тот самый кэш операционной системы (у игры приоритет выше чем у кэша), на это нужно время и как следствие игрок получает фриз в игре.

Чудес не бывает, а если "чудо" случилось, это значит лишь одно, человек просто не осознал что произошло.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.