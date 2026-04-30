Беспроводные светодиодные настольные лампы весьма удобны и практичны: никаких проводов, их можно без труда перенести куда угодно, где нужен свет, но у таких ламп есть и неприятные недостатки.

У меня на столе сейчас как раз такая беспроводная настольная лампа стоит. Среди примечательного можно отметить откидывающееся зеркало с ёмкостью для хранения мелочей. Правда, ёмкостью для мелочей никто никогда не пользуется, как и зеркалом.

Под лампой можно заметить отсек для трёх батареек формата АА. Это и есть причина, по которой лампа оказалась на моём столе для переделки во что-то гораздо более практичное. Лампа расходует слишком много батареек, что не только приводит к образованию лишнего мусора, но и обходится в копеечку, ведь батарейки в магазинах не бесплатны.

Хотя можно подключить microUSB-кабель к лампе и использовать её без батареек, кому она вообще нужна такая? Вешать лампу на «поводок» не всегда возможно и крайне непрактично. Хотя внешний аккумулятор мог бы решить часть проблем, опять же, это лишние провода и заморочки, да и гнездо не вечное: рано или поздно оно сломается при таком использовании.

Для работы над лампой я использовал следующие инструменты и материалы:

Отвёртка крестовая, канцелярский нож, ножницы.

Пучок медных проводов для пайки (два цвета, тонкие, AWG 28-30).

Сверло 2,5 мм, шило для разметки под сверление и шуруповёрт.

Паяльник (канифоль, свинцовосодержащий припой); не рекомендуется использовать бессвинцовые припои.

Конденсатор 10в 2200мкФ для устранения мерцания.

Гнездо под аккумулятор формата 18650.

Двусторонняя полипропиленовая клейкая лента с клеевым слоем на основе синтетического каучука.

Разбираем лампу. Внутри уже можно заметить некоторые доработки: конденсатор на 10 В 2200 мкФ. Этот конденсатор здесь не просто так, ведь он устраняет мерцание светодиодов, так как регулировка яркости работает через ШИМ (широтно-импульсную модуляцию).

Микросхема контроллера без маркировки, но на плате написано: KH-RH10. Хотя контроллер выглядит простеньким, спроектирован он далеко не худшим образом: нулевой резистор на линии 5 вольт от гнезда, диод Шоттки для предотвращения подачи напряжения на батарейный отсек, несколько резисторов перед светодиодным модулем для ограничения тока.

Но я хочу сделать этот светильник действительно хорошим, поэтому примерил стандартный аккумулятор формата 18650, но он не влезает в корпус. Увы. Так что я открываю железную коробку для хранения литиевых аккумуляторов и смотрю на плоские варианты от смартфонов и планшетов. В целом, они бы влезли, но пришлось бы резать батарейный отсек, чего очень не хотелось бы делать.

Открыв второе дно коробки для хранения литиевых аккумуляторов, я посмотрел на свои запасы и подумал: а что, если воспользоваться и так пустующим отсеком под зеркалом для установки аккумулятора в формате 18650? В итоге аккумулятор отлично поместился в отсек. С проблемами подключения и крепления разберусь чуть позже.

Для проекта крайне необходим контроллер заряда. Среди доступных нашёлся простенький, но надёжный вариант на плате размером с ноготь. Его можно применить, но я отдам предпочтение более громоздкому, но функциональному устройству со встроенной защитой аккумулятора от глубокого разряда и прочих проблем. Места у нас хватает, поэтому нет смысла использовать крайне компактный контроллер.

Дальше разбираюсь с подключением аккумулятора. Можно было бы просто припаять провода прямо к аккумулятору, и это отлично бы сработало, но у меня нашлись гнезда формата 18650, и одно такое гнездо идеально вписалось в имеющееся пространство. Пришлось немного прорезать каретку, чтобы аккумулятор входил до самого дна корпуса, иначе лишние два миллиметра высоты не позволяли закрыть крышку.

И да, я крайне не рекомендую паять аккумуляторы без должного опыта и навыков. Это специфический процесс, требующий подготовки, иначе можно испортить аккумулятор, а в худшем случае — довести его до теплового разгона и возгорания. Хотя у меня ещё ни один элемент 18650 не был испорчен при пайке, это не значит, что у других всё пройдёт гладко, если вдруг кто-то захочет попробовать. Это опасно.

Работа проделана, каретка приклеена двухсторонним полипропиленовым скотчем, и теперь аккумулятор можно в любой момент заменить. Хотя может показаться, что рядом можно положить запасной элемент 18650 для хранения, на самом деле это невозможно: ёмкость визуально выглядит больше, чем она есть на самом деле.

Осталось разобраться с электроникой. Прежде всего снимаю нулевой резистор перед гнездом подключения зарядного устройства, чтобы разомкнуть цепь. Вместо одного контакта резистора припаиваю провод для подключения контроллера заряда аккумулятора. Спаяв все провода, проверяю функциональность лампы и контроллеров без аккумулятора: всё работает отлично.

Осталось упаковать внутренности подальше от ёмкостного сенсора переключения режимов работы лампы, иначе они будут создавать наводки, и лампа будет включаться и выключаться самопроизвольно — мне такое «счастье» не нужно. Ну и собираю корпус окончательно.

Вот лампа и переделана. При подключении зарядного устройства даже видны индикаторы контроллера заряда. Когда горят красный и синий, значит, устройство полностью заряжено. Когда горит только красный индикатор, значит, идёт зарядка или есть нагрузка — в данном случае включённая лампа.

Хотя плата перевёрнута, индикаторы всё равно хорошо просвечивают через белый пластик корпуса при подключённом USB-кабеле. Впрочем, если бы пластик был слишком толстым или непрозрачным, я бы просверлил отверстие и залил его прозрачным термоклеем — это был бы отличный световод для индикации.

Таким образом, лампа была переделана для использования одного литиевого аккумулятора формата 18650 вместо трёх батареек формата AA. Теперь не нужно покупать батарейки для этого светильника, а потом думать, что делать с горстью разряженных элементов, когда они отработают своё.

Конечно, существуют Ni-MH аккумуляторы формата AA. Почему бы не использовать их вместо кардинальной переработки устройства? Неопытные люди вполне могут допустить такую мысль, но проблема таких аккумуляторов в том, что их нужно заряжать в отдельном зарядном устройстве, каждый элемент по отдельности. Кроме того, уровень напряжения таких элементов обычно не превышает 1,2 вольта при нагрузке, что в сумме дает не более 3,6 вольта, тогда как у литиевых аккумуляторов обычное рабочее напряжение находится в диапазоне 2,9–4,2 вольта.

При таком напряжении большинство литиевых аккумуляторов может работать без каких-либо повреждений, а некоторые способны без проблем вернуться в нормальный режим работы и при разряде ниже 2,4 вольта. Но это уже зависит от качества и технологии производства литиевого элемента. К тому же я применил в лампе контроллер с защитой от такого глубокого разряда, так что это уже совсем другая тема. Суть в том, что у меня много ненужных, но исправных элементов 18650, и мороки с ними практически не бывает, в отличие от Ni-MH аккумуляторов.

На этом закончим работу с настольной лампой.

