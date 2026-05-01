Ситуация грозит обернуться столкновениями гражданских лиц

Утечка документов показывает, что Министерство внутренней безопасности США, ФБР, правоохранительные органы штатов и местные власти начали расследование в отношении сторонников так называемого «антитехнологического экстремизма».

Как пишет издание Wired, Управление контртеррористической и финансовой разведки США предупреждает о хаосе, который постепенно начинает консолидироваться вокруг протестующих против ИИ, и который потенциально грозит перерасти в гражданские беспорядки и атаки на центры обработки данных. Похоже, что дело принимает серьезный оборот, поскольку ведомство группирует в одну категорию не только идеологии различного толка и общественную обеспокоенность, но и троллинг относительно данной темы в соцсетях.

Изображение: Tom's Hardware

реклама

«В следующие пять лет ожидаются более масштабные протесты из-за стремительно меняющейся технологической атмосферы, которая сопровождается хаотичностью. Они могут обернуться социальными волнениями и нарастанием экстремистской активности, особенно в крупных городах. "Субъекты" могут воспользоваться тем, что ЦОД имеют стратегическое значение в экономике США, и задействовать их для майнинга или, используя подставные фирмы, получить доступ к данным и инфраструктуре США». — говорится в одном из отчетов нью-йоркского бюро, просочившихся в СМИ.

Эти сообщения поступают на фоне сопротивления широкомасштабному строительству центров обработки данных. Несмотря на проводимую правительством политику, благоприятствующую развитию ИИ, 7 из 10 американцев не желают видеть ЦОД ИИ возле своих домов.