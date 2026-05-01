Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Власти США обеспокоены напряженностью вызванной растущим числом противников ЦОД ИИ
Ситуация грозит обернуться столкновениями гражданских лиц
реклама

Утечка документов показывает, что Министерство внутренней безопасности США, ФБР, правоохранительные органы штатов и местные власти начали расследование в отношении сторонников так называемого «антитехнологического экстремизма».

Как пишет издание Wired, Управление контртеррористической и финансовой разведки США предупреждает о хаосе, который постепенно начинает консолидироваться вокруг протестующих против ИИ, и который потенциально грозит перерасти в гражданские беспорядки и атаки на центры обработки данных. Похоже, что дело принимает серьезный оборот, поскольку ведомство группирует в одну категорию не только идеологии различного толка и общественную обеспокоенность, но и троллинг относительно данной темы в соцсетях.

Изображение: Tom's Hardware

реклама

«В следующие пять лет ожидаются более масштабные протесты из-за стремительно меняющейся технологической атмосферы, которая сопровождается хаотичностью. Они могут обернуться социальными волнениями и нарастанием экстремистской активности, особенно в крупных городах. "Субъекты" могут воспользоваться тем, что ЦОД имеют стратегическое значение в экономике США, и задействовать их для майнинга или, используя подставные фирмы, получить доступ к данным и инфраструктуре США». — говорится в одном из отчетов нью-йоркского бюро, просочившихся в СМИ.

Эти сообщения поступают на фоне сопротивления широкомасштабному строительству центров обработки данных. Несмотря на проводимую правительством политику, благоприятствующую развитию ИИ, 7 из 10 американцев не желают видеть ЦОД ИИ возле своих домов.

#сша #искусственный интеллект #цод
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
На севере Петербурга появится новый путепровод
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Процессоры Nova Lake и Zen 6 будут поддерживать ОЗУ DDR5-9600
Forbes: модель «один человек - одна работа» постепенно уходит в прошлое
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Портал Phoronix опубликовал результаты тестирования процессоров Nvidia Vera

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter