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Двое австралийцев на самодельном плоту доставили туалет на остров Кенгуру через океанский пролив

Двое друзей из Австралии переправили туалет на остров Кенгуру на самодельной барже. Вместе с кабинкой на борту находился мангал, а само путешествие заняло четыре часа.
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У австралийца Алекса Крейга есть участок на острове Кенгуру, и ему понадобился туалет для стройки. Портативные кабинки обошлись бы слишком дорого, поэтому он и его друг Пол Грэм придумали альтернативу.

© Mr Boat Ramp

Мужчины построили баржу своими руками, установили на ней ретро-туалет в стиле старых уличных кабинок и прикрепили лодочный мотор мощностью девять лошадиных сил. Переправа через пролив Backstairs Passage между мысом Джервис и островом Кенгуру обычно занимает 45 минут на пароме, но их путешествие растянулось на четыре часа. Грэм признался, что условия были тяжелыми, хотя они специально дождались подходящей погоды и учли направление ветра и приливов. Оба хорошо знают этот район по рыбалке на тунца.

© Mr Boat Ramp

Основная причина такого необычного способа — экономия. Доставка туалета на пароме обошлась бы более чем в 2000 долларов, а самостоятельная переправа вышла гораздо дешевле. В пути друзья не голодали — на барже стоял мангал, и они жарили мясо.


Видео путешествия появилось на YouTube в июле и вызвало большой интерес. Грэм рассказал, что его телефон "взорвался" от уведомлений после публикации. Друзья уже планируют следующие приключения.

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Теги

австралия alex craig backstairs passage cape jervis paul graham остров кенгуру самодельная баржа туалет
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