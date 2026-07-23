У австралийца Алекса Крейга есть участок на острове Кенгуру, и ему понадобился туалет для стройки. Портативные кабинки обошлись бы слишком дорого, поэтому он и его друг Пол Грэм придумали альтернативу.

© Mr Boat Ramp

Мужчины построили баржу своими руками, установили на ней ретро-туалет в стиле старых уличных кабинок и прикрепили лодочный мотор мощностью девять лошадиных сил. Переправа через пролив Backstairs Passage между мысом Джервис и островом Кенгуру обычно занимает 45 минут на пароме, но их путешествие растянулось на четыре часа. Грэм признался, что условия были тяжелыми, хотя они специально дождались подходящей погоды и учли направление ветра и приливов. Оба хорошо знают этот район по рыбалке на тунца.

© Mr Boat Ramp

Основная причина такого необычного способа — экономия. Доставка туалета на пароме обошлась бы более чем в 2000 долларов, а самостоятельная переправа вышла гораздо дешевле. В пути друзья не голодали — на барже стоял мангал, и они жарили мясо.



Видео путешествия появилось на YouTube в июле и вызвало большой интерес. Грэм рассказал, что его телефон "взорвался" от уведомлений после публикации. Друзья уже планируют следующие приключения.