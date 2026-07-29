Запуск новинки ожидается в сентябре.

Компания Samsung работает над своей новой моделью в линейке Galaxy S26, смартфоном Galaxy S26 FE, данными о стоимости которого на сайте Dealabs делится информатор bilibil-kun.

Предполагаемый Samsung Galaxy S26 FE. Источник фото: NotebookCheck/WPS

Сообщается, что стоимость Samsung Galaxy S26 FE во Франции будет стартовать с отметки в 799 евро за базовую версию с накопителем объёмом 128 ГБ, цена 256-ГБ модификации составит 899 евро, а за 512-ГБ вариант попросят от 1099 евро. Это означает, что по сравнению с Galaxy S25 FE ценники увеличиваются на 50, 90 и 170 евро соответственно.

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По данным информатора, новинка дебютирует в графитовом, бирюзовом и сине-фиолетовом цветовых оформлениях. Ожидается, что запуск Galaxy S26 FE состоится 1 сентября текущего года, хотя эта дата ещё точно не установлена. Ранее смартфон появлялся в базе данных Geekbench, имея чипсет Exynos 2500 и 8 ГБ ОЗУ.