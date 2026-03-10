Британское издание The Guardian сообщает о необычной акции протеста. Около 10 тысяч писателей, включая нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро, выпустили книгу, которая не содержит ни одного слова — только список их имен.

Накануне Лондонской книжной ярмарки группа литераторов решила привлечь внимание к проблеме использования их текстов для обучения нейросетей. Книга под названием «Не воруйте эту книгу» представляет собой сборник из 10 тысяч имен авторов и больше ничего. Пустые страницы — символ того, что может остаться от литературы, если компании продолжат забирать чужой труд бесплатно.

Фотография: Джилл Мид /The Guardian

Организатор акции композитор Эд Ньютон-Рекс не стесняется в выражениях. Он называет индустрию искусственного интеллекта построенной на ворованных работах. Без спроса и без оплаты. По его словам, нейросети не просто копируют тексты, а потом конкурируют с живыми авторами, отбирая у них заработок.

Среди подписавшихся — автор шпионской серии «Медленные лошади» Мик Херрон, писательница Мариан Кейс, историк Дэвид Олусога и Мэллори Блэкман, создательница романа «Крестики-нолики». Блэкман считает, что требовать от ИИ-компаний платить за использование книг — вполне разумно.

На обложке издания напечатано обращение к британскому правительству с призывом не узаконивать воровство книг в угоду технологическим корпорациям.

Книгу распространят среди посетителей Лондонской книжной ярмарки во вторник. Через неделю правительство Великобритании опубликует отчет об оценке экономических издержек предлагаемых изменений в законе об авторском праве. Среди обсуждаемых вариантов — разрешить ИИ-компаниям использовать защищенные произведения без согласия авторов, если только владелец явно не откажется от этого.