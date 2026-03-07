Стереотип о вахте как сугубо мужском занятии уходит в прошлое. Александр Смирнов, эксперт по аутсорсингу, отмечает, что женщин привлекают стабильные доходы и четко прописанные обязанности даже без опыта работы.
©Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Современная вахта давно перестала ассоциироваться с тяжелыми физическими нагрузками. Сейчас компании ищут упаковщиков, комплектовщиков, горничных, сезонных сотрудников в сервис. Обязанности понятные, график четкий, а главное — можно быстро получить деньги.
Зарплаты для таких работ начинаются от 80000 рублей, а при сдельной оплате может доходить до 120000, что существенно выше средних заработков даже в райцентрах, не говоря про небольшие населенные пункты.
Для женщин важен не только доход, но и возможность планировать время. Некоторые работают несколько месяцев, а потом берут паузу. Компании делают вакансии гендерно нейтральными и оценивают результат работы, а не пол сотрудника.
Карьерный рост здесь возможен быстро: сотрудники переходят с базовых должностей на руководящие за несколько месяцев. В итоге для многих женщин вахтовая работа становится инструментом заработать и попробовать новые форматы занятости.