«Газета.ru» выяснила у эксперта Александра Смирнова, почему женщины все чаще уезжают на вахту.

Стереотип о вахте как сугубо мужском занятии уходит в прошлое. Александр Смирнов, эксперт по аутсорсингу, отмечает, что женщин привлекают стабильные доходы и четко прописанные обязанности даже без опыта работы.

Современная вахта давно перестала ассоциироваться с тяжелыми физическими нагрузками. Сейчас компании ищут упаковщиков, комплектовщиков, горничных, сезонных сотрудников в сервис. Обязанности понятные, график четкий, а главное — можно быстро получить деньги.

Зарплаты для таких работ начинаются от 80000 рублей, а при сдельной оплате может доходить до 120000, что существенно выше средних заработков даже в райцентрах, не говоря про небольшие населенные пункты.

Для женщин важен не только доход, но и возможность планировать время. Некоторые работают несколько месяцев, а потом берут паузу. Компании делают вакансии гендерно нейтральными и оценивают результат работы, а не пол сотрудника.

Карьерный рост здесь возможен быстро: сотрудники переходят с базовых должностей на руководящие за несколько месяцев. В итоге для многих женщин вахтовая работа становится инструментом заработать и попробовать новые форматы занятости.