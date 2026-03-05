Hisense представила телевизор UX 2026 с рекордной яркостью 10 000 нит. Флагманская версия получила 116-дюймовый экран и стала самым большим RGB Mini-LED телевизором такого типа.

GizmoChina выделяет главный момент анонса Hisense UX 2026: модель с диагональю 116 дюймов стала самым большим телевизором в мире с RGB Mini-LED подсветкой. При этом панель способна достигать пиковой яркости 10 000 нит — один из самых высоких показателей среди домашних телевизоров.

Изображение - GizmoChina

В телевизоре используется новая система подсветки RGB Mini-LED на архитектуре Linglong. В отличие от обычных Mini-LED систем с тремя цветами, здесь применяют четыре чипа. К красному, зеленому и синему добавлен голубой источник света. Такая схема помогает точнее передавать оттенки на разных уровнях яркости. Панель поддерживает цветовой охват до 110 % пространства BT.2020. Флагманская конфигурация получила до 43 008 зон управления подсветкой, что повышает контрастность и улучшает детализацию ярких участков HDR-контента.

Обработку изображения выполняет процессор Hi-View H7 Pro AI. Он использует четырехчиповую архитектуру и систему управления цветом с точностью 134 бита. Алгоритмы уменьшают ореолы вокруг ярких объектов и удерживают стабильную яркость. Телевизор также использует панель Ultra Black Obsidian для снижения бликов и более глубокого черного цвета. Частота обновления достигает 4K 180 Гц.

Линейка включает версии с диагональю 85, 100 и 116 дюймов. Предзаказы в Китае уже стартовали, продажи начнутся 18 апреля. Цена варьируется от 34 999 до 119 999 юаней (от ₽397 тыс. до ₽1,362 млн по курсу ЦБ на 05.03.2026). Информации о запуске за пределами Китая пока нет.