Согласно им, новый смартфон Apple сможет похвастать едва заметной складкой. Якобы уже сделаны заказы на панели с особо строгими допусками.

В китайской соцсети Weibo появилась новая порция информации о грядущем складном iPhone. Авторы утечек говорят о технических характеристиках дисплея и сроках запуска производства.

Изображение предоставлено fpt / WCCFTech

По данным источников, Apple уже выдала заказы на изготовление панелей для iPhone Fold. Серийный выпуск новинки должен стартовать в июле этого года. Производителя компонентов инсайдеры не называют, но делятся деталями о допусках.

Складка на внутреннем экране составит меньше 0,15 мм, а угол изгиба не превысит 2,5 градуса. Если верить слухам, Apple хочет сделать сгиб минимально заметным для глаза.

Ранее появлялась информация, что компания экспериментирует со сверхтонким стеклом (UTG) разной толщины. Поскольку UTG легко царапается, Apple якобы наносит на стекло полиимидную пленку, чтобы сделать его прочнее.

При этом сам факт выхода iPhone Fold в этом году пока под вопросом. Слишком много противоречивых данных. Одни источники твердят, что Apple давно решила проблему складки, другие — что технологический гигант все еще ищет решение.