ТАСС узнала мнение зампреда ВТБ Вадима Кулика о появлении продвинутых киберпреступников, вооруженных искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект меняет облик хакерской угрозы. Вадим Кулик, заместитель главы ВТБ, предсказал появление суперорганизованных киберпреступников, называя их «великими комбинаторами».

Современные хакеры получат мощного союзника — автоматизированные системы на базе искусственного интеллекта. Со временем значительная часть рутинных задач по взломам будет переложена на алгоритмы, освобождая злоумышленников для стратегических решений.

Кулик полагает, что это создаст новые типы угроз, требующих совершенствования подходов к защите. Банковская сфера, в частности, нуждается в переосмыслении механизмов охраны от подобного рода нападений.

Одновременно, замечает Кулик, ИИ облегчит взаимодействие клиентов с банками. Появятся посредники в лице специальных ассистентов, обрабатывающих запросы пользователей и облегчающих получение банковских услуг.

Подобные изменения приведут к фундаментальному изменению сценария коммуникаций между пользователями и поставщиками услуг.