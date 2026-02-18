Компания Valve обновила информацию на сайте Steam Deck, сообщив о возможных перебоях с поставками OLED‑версии консоли. Виной всему — нехватка памяти и накопителей на глобальном рынке.

Желающие купить OLED-версию Steam Deck столкнулись с проблемой. На прошлой неделе консоль исчезла из продажи в Северной Америке, Японии, Тайване, Южной Корее и Гонконге. Valve объяснила ситуацию.

Источники: Valve , через VideoCardz

Компания подтвердила: доступность OLED-модели ограничивает дефицит памяти и накопителей. Valve удалось накопить запасы, но спрос все равно превышает предложение.

Проблема не уникальна для Valve. Крупные игроки, строящие центры обработки данных, заключают долгосрочные контракты с производителями памяти и накопителей. В итоге остальным приходится довольствоваться тем, что осталось.

В Великобритании и Австралии OLED-версия пока есть. На остальных ключевых рынках запасы быстро тают.