WCCFTech сообщает о неподтвержденных данных о возможном сдвиге сроков выхода процессоров Intel Panther Lake, предназначенных для портативных игровых устройств.

После анонса Intel о создании специализированных чипов для игровых портативных устройств появилась новая информация. WCCFTech ссылается на слухи, указывающие на задержку выпуска этих процессоров под кодовым названием Panther Lake.

Ранее представитель Intel подтвердил, что чипы выйдут в этом году, а инсайдеры предполагали их появление в конце первого квартала 2026 года. Теперь же источники сообщают о сдвиге сроков.

Новая предполагаемая дата запуска — второй квартал следующего года, то есть период с апреля по июнь. Точный месяц пока не известен. Официального подтверждения этой информации от Intel нет.

Инсайдеры также сообщают о возможных конфигурациях чипов. Согласно утечкам, разрабатывают две модели: одна с 12 ядрами встроенной графики Xe3, вторая — с 10 ядрами. Эти системы могут быть созданы на базе уже анонсированных процессоров, таких как Core Ultra X9 388H или Core Ultra 5 338H.

Ожидается, что новые чипы предложат рост производительности встроенной графики по сравнению с текущим поколением Lunar Lake. Они должны обеспечить комфортную производительность в современных играх при сохранении энергоэффективности, что критично для портативных устройств.

Среди потенциальных партнеров Intel, которые могут использовать новые процессоры, называют компанию MSI, уже внедрявшую чипы Intel в свою линейку портативных консолей Claw. Однако, если слухи о переносе верны, устройства на базе Panther Lake могут начать появляться не ранее второго квартала текущего года.