Согласно CNBC, американская розничная корпорация Walmart преодолела важный финансовый рубеж. Во вторник ее рыночная капитализация превысила один триллион долларов, что стало результатом активного роста онлайн-бизнеса и успешной стратегии по привлечению новых покупателей.

Цена акций Walmart за последний год выросла более чем на 24%, а с начала 2026 года — на 11%. Это значительно превышает показатели фондового индекса S&P 500. Столь высокая оценка инвесторов превратила ритейлера в одну из немногих нетекнологических компаний с триллионной капитализацией.

Ключевую роль в этом сыграла трансформация бизнеса. В последние годы Walmart активно развивал высокомаржинальные направления: маркетплейс для сторонних продавцов и рекламный бизнес, следуя по стопам Amazon. Явным сигналом технологических амбиций стало размещение акций компании на бирже Nasdaq 100, которая известна своими ИТ-составляющими.

Знаковое событие произошло всего через несколько дней после того, как новым генеральным директором компании стал Джон Фурнер (John Furner). Ранее, возглавляя американское подразделение, он курировал внедрение услуг вроде самовывоза и расширение линейки собственных торговых марок. Эти шаги помогли привлечь клиентов с более высокими доходами.

Финансовые результаты подтверждают успех стратегии. По итогам третьего квартала 2025 финансового года выручка Walmart выросла на 5,8%. Продажи в электронной коммерции подскочили на 27%, а доходы от рекламы — на 53%. Компания ожидает роста продаж за весь год на 4,8–5,1%. Рост обеспечивают как покупатели, ищущие низкие цены в условиях инфляции, так и более обеспеченные клиенты, ценящие удобство и быструю доставку.