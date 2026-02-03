Tom's Hardware сообщает о планах администрации президента США Дональда Трампа сформировать стратегический резерв критически важных минералов.

Согласно данным , которые приводит Tom's Hardware, американская администрация близка к запуску инициативы по созданию государственного запаса стратегического сырья. Проект под названием Vault нацелен на снижение рисков для промышленности, которая сейчас сильно зависит от импорта минералов из Китая.

Фотограф: Якоб Кеплер/Bloomberg

Может быть интересно

Общий бюджет проекта оценивается в $12 млрд. Основное финансирование, около $10 млрд, планируют получить в виде 15-летнего кредита от Экспортно-импортного банка США. Еще примерно $1,67 млрд составят частные инвестиции. Цель — создать запас, которого хватит американским производителям примерно на 60 дней. Речь идет о минералах, которые используют в электронике, автомобилестроении, аэрокосмической и энергетической отраслях. Например, о галлии и германии для полупроводников или редкоземельных элементах для мощных магнитов.

Управлением закупок и резервом займутся крупные товарные трейдеры, включая Hartree Partners и Traxys North America. Система должна работать по аналогии со Стратегическим нефтяным резервом: компании смогут брать сырье в период острого дефицита с обязательством вернуть его позже. Инициатива стала ответом на уязвимость цепочек поставок.