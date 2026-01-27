WCCFTech сообщает, что Ubisoft запустила программу так называемых добровольных увольнений в своей парижской штаб-квартире, чтобы сократить до 200 сотрудников.

Волна сокращений в Ubisoft нарастает. Как сообщает интернет-портал WCCFTech, ссылаясь на внутреннее заявление компании, теперь под удар попала сама парижская штаб-квартира разработчика. Руководство предлагает сотрудникам «добровольно» уволится, чтобы сократить до 200 сотрудников студии.

Новость об увольнениях пришла сразу после громкой реорганизации (все подробности тут ). На прошлой неделе Ubisoft перестроила всю компанию в пять «креативных домов», заморозила и отменила ряд проектов ( узнать больше можно тут ). Реакция рынка была мгновенной: акции рухнули до самого низкого уровня за последние 13 лет (подробнее об этом читайте здесь ).

Для сотрудников этот период и без того стал тяжелым. Внутренние отчеты описывают моральный дух в студии, особенно в Париже, через понятия «гнев» и «отчаяние». И теперь, согласно заявлению, их ситуация продолжает ухудшаться.

При этом корни проблем лежат глубже. Компанией с момента основания управляет семья соучредителя Ива Гиймо. За восемь лет его руководства капитализация Ubisoft сократилась на ошеломляющие 95% — с 10 миллиардов долларов до примерно $500 миллионов. Программа «добровольных» увольнений выглядит как попытка остановить это падение любыми средствами.