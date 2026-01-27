GizmoChina сообщает, что новое обновление HyperOS 3 от Xiaomi вызывает серьезные проблемы с загрузкой у части смартфонов

Владельцы некоторых смартфонов Xiaomi столкнулись с тем, что их устройства превратились в «кирпичи» после установки обновления HyperOS 3. Как сообщает GizmoChina, проблема затрагивает конкретную категорию телефонов — китайские модели, импортированные на другие рынки и работающие на переделанных под глобальную версию прошивках.

Суть проблемы в новой проверке, которую вводит HyperOS 3. Система теперь сверяет регион аппаратного обеспечения телефона (например, Китай) с регионом установленного программного обеспечения. Если они не совпадают, что и происходит с неофициально перепрошитыми аппаратами, загрузка прекращается. Вместо рабочего стола пользователь видит режим восстановления или бесконечную циклическую перезагрузку. В Xiaomi не считают это ошибкой, а классифицируют подобные прошивки как несанкционированное ПО. При этом для пользователей существует рабочий способ отката.

Может быть интересно

Способ исправления выглядит нестандартно: нужно выполнить принудительную перезагрузку устройства подряд около 10-15 раз. Эта последовательность действий переводит систему в аварийный режим, который автоматически запускает откат к предыдущей стабильной версии HyperOS 2.2. После успешной загрузки критически важно отключить автоматические обновления в настройках телефона, чтобы система снова не предложила проблемное обновление.