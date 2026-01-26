Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: Samsung начнет получать прибыль в следующем году благодаря 2-нм техпроцессу GAA
Аналитики считают, что подразделение Samsung по контрактному производству чипов может стать прибыльным в 2027 году.

Согласно данным, которые приводит издание WCCFTech, бизнес Samsung по контрактному производству чипов может впервые за несколько лет стать прибыльным. Переломной точкой должны стать улучшение показателей нового 2-нм техпроцесса и привлечение крупных клиентов, включая Qualcomm.

 

Может быть интересно

Прогноз сделал глава исследовательского отдела KB Securities Ким Дон Вон. Он ожидает, что в 2027 году Samsung Foundry получит операционную прибыль в размере 69 миллиардов вон. Это будет резкий разворот после зафиксированного в 2025 году убытка в 7 триллионов вон (около $4,85 млрд).

Три фактора должны помочь компании. Во-первых, стабилизация выход годных кристаллов на перспективном 2-нм техпроцессе GAA. Во-вторых, активное использование прибыльных линий по 4-нм и 8-нм технологиям. Третьим и решающим фактором может стать привлечение крупных клиентов.

По мере того, как мощности TSMC загружаются под завязку, такие компании, как AMD и, возможно, Qualcomm, начинают рассматривать Samsung как реальную альтернативу. Шансы последней получить заказы на производство чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6, по оценкам аналитиков, растут.

Однако успех плана сильно зависит от нового завода Samsung в Тейлоре (США), куда компания вложила более $37 млрд. Переход этой площадки от 4-нм производства к 2-нм GAA и своевременный запуск литографии EUV — критически важные вехи. Без них надежды на крупные контракты и быстрый выход из убытков могут оказаться преждевременными.

#samsung #qualcomm #техпроцесс #wccftech #2 нм #samsung foundry
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
13
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
7
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
2
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
10
Энтузиаст модифицировал RTX 2080 Ti чипом от TITAN RTX и поднял лимит до 900 Вт
+
Мошенники нацелились на пользователей LastPass при помощи фальшивых электронных писем
+
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
1
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Минимальные требования Forza Horizon 6 включают интегрированную графику Intel Arc B390
+

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
20
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1

Сейчас обсуждают

Федя Кобальт
21:51
Чувак заказывает на Амазоне четвертый раз после того как его предыдущие 3 раза кинули? Так ещё и деньги ему возвращают. Кто то походу нашел баг не бесплатные RTX
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
lighteon
21:14
https://www.youtube.com/watch?v=npSBn8U3TSw На злобу дня, вернее ночи (:
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
hiveliberty
20:52
Как будто в РФ мобильный трафик безлимитный.. Уже давным давно такая же байда - 30-40Гб пакет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
ark-bak
20:19
DDR3 в 26-м это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
-AMD-
19:45
12400 деградируют, смысла в интел больше нет
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
-AMD-
19:41
Интел - это конченный хлам
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дима
19:21
Китай №1 в мире, что видно по попыткам удержанию гегемонии в мире со стороны США. Фавориты- Китай, США, РФ. Опять мы " вляпались", непонятно куда и когда это кончится и не кончимся ли мы раньше. ...
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
-AMD-
19:16
Смешной. В сортах ты у нас, как раз разбираешься. Вся комплехтуха с помойки https://www.youtube.com/watch?v=-LyGIK6lmsw
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter