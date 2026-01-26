Аналитики считают, что подразделение Samsung по контрактному производству чипов может стать прибыльным в 2027 году.

Согласно данным, которые приводит издание WCCFTech, бизнес Samsung по контрактному производству чипов может впервые за несколько лет стать прибыльным. Переломной точкой должны стать улучшение показателей нового 2-нм техпроцесса и привлечение крупных клиентов, включая Qualcomm.

Прогноз сделал глава исследовательского отдела KB Securities Ким Дон Вон. Он ожидает, что в 2027 году Samsung Foundry получит операционную прибыль в размере 69 миллиардов вон. Это будет резкий разворот после зафиксированного в 2025 году убытка в 7 триллионов вон (около $4,85 млрд).

Три фактора должны помочь компании. Во-первых, стабилизация выход годных кристаллов на перспективном 2-нм техпроцессе GAA. Во-вторых, активное использование прибыльных линий по 4-нм и 8-нм технологиям. Третьим и решающим фактором может стать привлечение крупных клиентов.

По мере того, как мощности TSMC загружаются под завязку, такие компании, как AMD и, возможно, Qualcomm, начинают рассматривать Samsung как реальную альтернативу. Шансы последней получить заказы на производство чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6, по оценкам аналитиков, растут.

Однако успех плана сильно зависит от нового завода Samsung в Тейлоре (США), куда компания вложила более $37 млрд. Переход этой площадки от 4-нм производства к 2-нм GAA и своевременный запуск литографии EUV — критически важные вехи. Без них надежды на крупные контракты и быстрый выход из убытков могут оказаться преждевременными.