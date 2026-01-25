Киберполиция Санкт-Петербурга сообщает о новой массовой схеме обмана. Мошенники используют смс и email, чтобы заманить людей на фальшивые страницы под видом установки WhatsApp.

В сети началась новая волна обмана, которая использует проблемы с популярным мессенджером. Как написали в своем Telegram-канале сотрудники петербургского управления МВД по киберпреступлениям, аферисты придумали новый трюк. Они рассылают людям сообщения, где под видом помощи предлагают установить специальную версию WhatsApp.

Суть в том, что в письме или смс содержится ссылка. Текст убеждает, что по этому адресу лежит «исправленная» или «рабочая» сборка приложения, которая все решит. На самом деле сайт, куда ведет эта ссылка, создан мошенниками.

Может быть интересно

Если человек скачает и запустит файл, он установит на свой смартфон вредоносную программу. Она может тихо передать управление устройством злоумышленникам. Те, в свою очередь, получат доступ к переписке, фотографиям, а главное — к банковским приложениям и смскам с кодами.

Эксперты отмечают, что такие атаки участились с начала года. Их число может расти параллельно с любыми сложностями в работе самого мессенджера.

Полиция советует игнорировать подобные послания, от кого бы они ни пришли. Единственное безопасное место для загрузки любых программ — официальные магазины приложений на вашем устройстве. Пароли, данные карт и коды из смс нельзя никому сообщать.