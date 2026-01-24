Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: Энтузиасты добавили в ультратонкий iPhone Air физический лоток для SIM-карты
Портал WCCFTech рассказывает о нестандартной модификации смартфона. Энтузиасты нашли способ добавить в ультратонкий iPhone Air, изначально поддерживающий только eSIM, физический лоток для SIM-карты.

Публикация на WCCFTech описывает технический эксперимент, который перечеркивает одну из ключевых особенностей нового флагмана. Чтобы оснастить iPhone Air желанным для многих пользователей физическим слотом для SIM-карты, модификаторы пошли на кардинальное изменение конструкции устройства.

Может быть интересно

Ультратонкий дизайн iPhone Air изначально не предусматривал места для традиционного лотка, поэтому Apple выпустила его исключительно с поддержкой eSIM. Однако группа техноэнтузиастов решила эту проблему напрямую.

Суть модификации — кардинальное изменение конструкции. Они полностью удалили оригинальную систему тактильной обратной связи (вибромотор). На освободившееся место установили два новых компонента: компактный вибромотор с базовой функциональностью и физический лоток для SIM-карты.

Авторы материала прямо отмечают, что такой апгрейд лишен практического смысла для подавляющего большинства владельцев. Процедура почти наверняка приведет к потере гарантии. Также неясно, как эта модификация в итоге повлияет на время работы от аккумулятора. Меньший вибромотор теоретически должен экономить заряд, но наличие дополнительного слота для SIM-карты может этот положительный эффект нивелировать.

В итоге такая модификация остается нишевым и рискованным экспериментом.

#apple #wccftech #модификация #esim #iphone air #sim-карта
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
2
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
3
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
4
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Military Watch: Беспилотники Беларуси «Беркут-БМ» могли быть изготовлены с помощью технологий России
+
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
1
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
2
GizmoChina: Китай негласно запретил ввоз графических процессоров NVIDIA H200 для ИИ
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
Аналитик Citi Атиф Малик прогнозирует 8 миллионов продаж складного iPhone Fold в 2026 году
+
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
1
Ubisoft будет разделена на пять специализированных студий — компания отменила шесть игровых проектов
+
CNews: На создание российской микроэлектронной корпорации полного цикла направят триллион рублей
2
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
Процессоры Core Ultra 400 выйдут в конце 2026 года
+

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
23
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
17
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
8
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2

Сейчас обсуждают

EtCt
02:15
Была такая карта, поставил на нее полноразмерные вертушки, что в какой-то степени продлило ей жизнь, но в конце концов все-равно отвал чипа словил...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Никита Абсалямов
01:59
Тренируетесь в самоиронии... похвально...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Марлен Багаутдинов
01:48
Работал над перспективным проектом ВКС в конце 80 х годов. При подборе характеристик ГПВРД никакой информации об исследованиях конца 40х годов мне не попадалось
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
DIP32
01:28
А уж трястись над каждым мегабайтом как дядюжка Скрудж над центом - давно уже никому в голову не придет в России. В России интернет даже получше будет чем в США, доступнее, широкополоснее и быстрее. ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Зю
01:25
Да, в РБ уже 200Мбит/с как роскошь, за ~1800р российских впаривают. С интернетом ад
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
01:21
Дебил? В левом нижнем углу большими буквами написано - карта России.
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
DIP32
01:18
В России оптика с отличными скоростями и безлимитными тарифами - норма даже для мелких региональных городов по вполне доступной цене. Это в царстве батьки Лукашенко какие то с этим проблемы)))
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
00:49
Что значит "максиммум что ...". То есть тот же 4770 уже только на мусорку? Бред!
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
Dentarg
00:47
Что за соевое хипстерское нытьё? Линукс это решительно, жёстко и без смазки, в любой точке мира. А в РФ и РБ дополнительные аттракционы и особый кайф в последние месяцы глобального интернета. Далее в ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
motya
00:37
Стоп стоп стоп. То есть до этого не было проблем с логистикой и общением, а после возросших цен они прям резко появились!? Ок хорошо...
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter