Портал WCCFTech рассказывает о нестандартной модификации смартфона. Энтузиасты нашли способ добавить в ультратонкий iPhone Air, изначально поддерживающий только eSIM, физический лоток для SIM-карты.

Публикация на WCCFTech описывает технический эксперимент, который перечеркивает одну из ключевых особенностей нового флагмана. Чтобы оснастить iPhone Air желанным для многих пользователей физическим слотом для SIM-карты, модификаторы пошли на кардинальное изменение конструкции устройства.

Ультратонкий дизайн iPhone Air изначально не предусматривал места для традиционного лотка, поэтому Apple выпустила его исключительно с поддержкой eSIM. Однако группа техноэнтузиастов решила эту проблему напрямую.

Суть модификации — кардинальное изменение конструкции. Они полностью удалили оригинальную систему тактильной обратной связи (вибромотор). На освободившееся место установили два новых компонента: компактный вибромотор с базовой функциональностью и физический лоток для SIM-карты.

Авторы материала прямо отмечают, что такой апгрейд лишен практического смысла для подавляющего большинства владельцев. Процедура почти наверняка приведет к потере гарантии. Также неясно, как эта модификация в итоге повлияет на время работы от аккумулятора. Меньший вибромотор теоретически должен экономить заряд, но наличие дополнительного слота для SIM-карты может этот положительный эффект нивелировать.

В итоге такая модификация остается нишевым и рискованным экспериментом.