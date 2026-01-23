По данным TweakTown, бюджет The Witcher 4 может составить около 800 миллионов долларов. Эта цифра сопоставима с ожидаемыми затратами на Grand Theft Auto 6.

Согласно данным портала TweakTown, игра The Witcher 4 от студии CD Projekt Red может стать одним из самых дорогих проектов в истории индустрии. Прогнозы аналитиков указывают, что общие расходы на производство и продвижение игры могут составить около 800 миллионов долларов.

Цифру в 800 миллионов долларов озвучил аналитик Noble Securities Матеуш Хржановски. По его информации, студия может выделить примерно 388 миллионов долларов непосредственно на разработку игры. Сумма, сопоставимая с этой, — еще около 400 миллионов — может быть направлена на маркетинговую кампанию. В своих более ранних оценках аналитик уже повышал предполагаемый бюджет проекта с 583 до 861 миллиона долларов.

Может быть интересно

Такой уровень затрат выводит The Witcher 4 в высшую лигу игровой индустрии. Для сравнения, бюджет Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, по разным данным, составил около 540 миллионов долларов. Ожидаемые затраты на создание Grand Theft Auto 6 аналитики оценивают в промежутке от 1 до 2 миллиардов долларов к моменту ее выхода, намеченному на ноябрь 2026 года.

Хржановски также прокомментировал будущее продолжение Cyberpunk 2077, известное внутри компании как Project Orion. По его словам, бюджет этого проекта составляет около 416 миллионов долларов, причем значительная часть этих средств будет направлена на создание многопользовательского режима. Именно эта задача, как сообщается, стала причиной переноса релиза Project Orion на четвертый квартал 2030 года.