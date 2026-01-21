Ubisoft официально объявила о масштабной реорганизации. Компания отменила шесть игровых проектов, включая долгожданный ремейк Prince of Persia: Sands of Time, и перенесла релиз еще семи.

Крупнейший игровой издатель Ubisoft официально подтвердил слухи о внутренних потрясениях. Компания запускает «масштабную перезагрузку», которая уже привела к закрытию нескольких студий, отмене ряда проектов и пересмотру сроков выпуска.

Согласно официальному пресс-релизу, который процитировал WCCFTech, компания отменила шесть игр. Главной потерей для фанатов стал ремейк Prince of Persia: Sands of Time. Остальные пять проектов не были публично анонсированы. Еще семь игр, среди которых, по данным издания, может быть ремейк Assassin's Creed Black Flag, получили перенос сроков выхода.

Эти решения стали частью масштабной реорганизации. Ubisoft перестраивается в пять отдельных творческих подразделений, каждое из которых получит свой набор франшиз. Например, Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six попадут в одну студию, а The Division и Splinter Cell — в другую. Prince of Persia отойдет к подразделению, которое займётся «фэнтезийными мирами».

Генеральный директор Ив Гиймо (Yves Guillemot) объяснил, что индустрия стала более рискованной из-за растущих затрат на разработку. Поэтому компания решила сфокусироваться на двух основных направлениях: играх с открытым миром и проектах с моделью игры как сервиса (GaaS). По его словам, пересмотр портфеля и оптимизация численности персонала — необходимые, хотя и трудные шаги для долгосрочного роста.

На практике это уже привело к закрытию нескольких студий, включая Ubisoft Stockholm. Для поклонников конкретных франшиз новость означает, что одни проекты они не увидят никогда, а других придется ждать дольше.