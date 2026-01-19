Компания Honor анонсировала в Китае флагманский смартфон Magic 8 RSR Porsche Design. В основе устройства — процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тройная камера во главе с 200-мегапиксельным телеобъективом.

Honor продолжает партнерство с Porsche Design и выпускает очередной смартфон, сделавший ставку на камеру. Новинка получила объектив с рекордным разрешением.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design — это флагман в классическом стиле бренда. Он работает на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Память — до 24 ГБ LPDDR5X и 1 ТБ постоянной.

Главная особенность — камера. Помимо 50-мегапиксельного основного и сверхширокоугольного модулей, здесь установлен 200-мегапиксельный телеобъектив. Он обеспечивает 3,7-кратный оптический и до 100-кратного цифрового зума. Стабилизация CIPA 6.5 должна помочь делать четкие снимки с рук при слабом свете.

Для энтузиастов Honor предлагает дополнительный фотонабор. В него входит магнитная рукоятка, адаптер для фильтров и внешний телеобъектив для съемки удаленных объектов.

Корпус выполнен из микрокристаллической нанокерамики, которая, по утверждению производителя, прочнее стекла. Смартфон защищен по стандартам IP68 и IP69K от воды и пыли, а спереди стоит стекло Honor Giant Rhino Glass.

Другие характеристики типичны для топовой модели. Есть ультразвуковой сканер отпечатков, 3D-разблокировка по лицу, спутниковая связь и огромный аккумулятор на 7200 мАч с зарядкой 120 Вт по проводу и 80 Вт беспроводной.

Смартфон работает на оболочке MagicOS 10 с фирменными темами от Porsche Design. Продажи в Китае стартуют 23 января. Младшая версия (16/512 ГБ) будет стоить 7999 юаней (≈₽89270 по курсу ЦБ РФ на 19.01.2026), топовая (24/1 ТБ) — 8999 юаней (≈₽100430 по курсу ЦБ РФ на 19.01.2026).