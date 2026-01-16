Ряд крупных зарубежных компаний, ушедших с российского рынка, продолжают или возобновляют регистрацию своих товарных знаков в РФ. В их числе Ford, Apple, Coca-Cola и Intel.

Несмотря на формальный уход, многие западные корпорации не хотят окончательно терять юридические права на свои бренды в России.

Активность компаний в Роспатенте говорит сама за себя. В январе текущего года Ford Motor Company подала три заявки: на регистрацию своего основного логотипа, бренда автозапчастей Motorcraft и изображения мустанга. Для автопроизводителя это первые подобные шаги с 2013 года.

Ведомство также одобрило регистрацию товарного знака Apple и закрепило права на бренд Lexus за Toyota. В конце прошлого года Coca-Cola продлила права на знаменитую форму стеклянной бутылки и зарегистрировала названия «Кока-Кола» и «Спрайт». Свои позиции обновила и корпорация Intel, закрепив товарный знак до 2035 года. В списке активных — Mercedes-Benz, Kia, Hyundai и Uniqlo.

По мнению доцента Финансового университета Петра Щербаченко, такие действия позволяют компаниям сохранить опцию для возможного возвращения на рынок. Однако эксперт предупреждает: если они решат вернуться, то столкнутся с новой реальностью. За время их отсутствия ниши заняли российские или дружественные бренды. Поэтому повторный вход потребует серьезных ресурсов и адаптации к изменившейся конкурентной среде.