Несмотря на формальный уход, многие западные корпорации не хотят окончательно терять юридические права на свои бренды в России.
Активность компаний в Роспатенте говорит сама за себя. В январе текущего года Ford Motor Company подала три заявки: на регистрацию своего основного логотипа, бренда автозапчастей Motorcraft и изображения мустанга. Для автопроизводителя это первые подобные шаги с 2013 года.
Ведомство также одобрило регистрацию товарного знака Apple и закрепило права на бренд Lexus за Toyota. В конце прошлого года Coca-Cola продлила права на знаменитую форму стеклянной бутылки и зарегистрировала названия «Кока-Кола» и «Спрайт». Свои позиции обновила и корпорация Intel, закрепив товарный знак до 2035 года. В списке активных — Mercedes-Benz, Kia, Hyundai и Uniqlo.
По мнению доцента Финансового университета Петра Щербаченко, такие действия позволяют компаниям сохранить опцию для возможного возвращения на рынок. Однако эксперт предупреждает: если они решат вернуться, то столкнутся с новой реальностью. За время их отсутствия ниши заняли российские или дружественные бренды. Поэтому повторный вход потребует серьезных ресурсов и адаптации к изменившейся конкурентной среде.