По данным издания WCCFTech, Xiaomi может представить в конце этого года смартфон, работающий на собственном чипсете XRING 02 и новой операционной системе.

Xiaomi, похоже, делает решительный шаг к технологической независимости. После успеха с собственным процессором XRING 01 компания, судя по слухам, готовит смартфон, в котором не только «железо», но и софт будут ее собственной разработки.

Инсайдер под ником Ice Universe сообщил, что Xiaomi планирует представить новинку в конце 2026 года. Главной особенностью аппарата станет сочетание собственного чипсета XRING 02 и операционной системы собственной разработки. В комплекте с ОС будет работать локализованная система генеративного ИИ.

Если это произойдет, Xiaomi станет вторым крупным китайским брендом после Huawei, которому удастся создать подобный замкнутый технологический стек. Однако скептики сомневаются в реальной независимости проекта.

По их мнению, собственная ОС Xiaomi, скорее всего, окажется еще одной модифицированной версией Android с открытым исходным кодом, а не полностью самостоятельной разработкой. Система искусственного интеллекта может быть построена на основе уже существующей большой языковой модели DeepSeek.

Сложности возникают и на аппаратном уровне. Для конкуренции с флагманами Qualcomm, MediaTek и Apple чипу XRING 02 желателен переход на 2-нанометровый техпроцесс TSMC. Однако его стоимость крайне высока. Более вероятным вариантом эксперты называют уже освоенный 3-нанометровый процесс N3P.

Кроме того, проектирование таких сложных чипов требует специального программного обеспечения (EDA-инструментов), поставки которого из США в Китай ограничены. Сам чипсет, как предполагается, будет использовать стандартные ядра ARM и производиться на мощностях TSMC, что сохраняет зависимость от западных технологий.

Амбиции Xiaomi подкреплены серьезными инвестициями. Разработка первого процессора XRING 01 велась десять лет и стала частью вложений в исследования и разработки на сумму 14,5 миллиардов долларов.