В США столкнулись финансовые интересы и археология

История началась в Северной Каролине, где компания Cedar Point Developers начала строить район Bridge View у самой воды. Ковши экскаваторов сразу же наткнулись на человеческие кости. Работы остановили. Под котлованами для элитного поселка нашли не просто артефакты, а целое индейское поселение. Теперь решают, что перевесит: планы застройщиков или тысячелетняя история.

Приехавшие археологи откопали более двух тысяч старинных артефактов. Они нашли основания длинных домов, ямы для сушки рыбы и ритуальные площадки. Ученые считают, что это крупное поселение, возможно, связанное с конфедерацией Поухатан — народом, с которым столкнулись первые английские колонисты. Главный археолог штата назвал находку важнейшей за последние 30 лет.

Но девелоперы, вложившие в участок миллионы, не намерены отступать. Их союзники в законодательном собрании штата уже подготовили законопроект. Его цель — резко ограничить возможность археологов блокировать такие стройки. Если его примут, компания сможет законно закопать памятник и возвести на его месте десятки коттеджей. Против этого выступают ученые и активисты из числа коренных народов. Они указывают, что под удар попадут не только индейские памятники, но и поля сражений Гражданской войны. Речь идет о системном уничтожении истории ради сиюминутной прибыли.