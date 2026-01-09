Компания Honor официально назначила дату выхода своего нового компактного флагмана — Magic 8 Pro Air. Смартфон, который позиционируется как один из самых тонких в своем классе, появится в продаже в Китае 19 января.

Honor решила сделать ставку на ультратонкий дизайн в сегменте высокопроизводительных смартфонов. Компания официально подтвердила запуск модели Magic 8 Pro Air, подробности о которой активно обсуждает издание GizmoChina.

Как сообщает GizmoChina, презентация нового устройства запланирована на 19 января. Производитель уже открыл предварительные заказы в Китае. Смартфон будет доступен в нескольких цветах: черном, белом, фиолетовом и оранжевом. Пользователям предложат варианты с памятью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Главной особенностью модели должны стать ее габариты. Согласно данным из тизеров, толщина корпуса Magic 8 Pro Air составит всего 6,3 миллиметра, а вес — около 158 граммов. Если эти цифры верны, телефон окажется одним из самых тонких флагманов на рынке.

По слухам, которыми делится GizmoChina, аппарат получит 6,3-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1,5K. В основе работы, предположительно, будет чип MediaTek Dimensity 9500. Емкость аккумулятора может составить 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 90 Вт. Беспроводная зарядка, вероятно, представлена не будет.

Издание отмечает, что старший руководитель Honor Фан Фэй подтвердил приверженность компании сегменту тонких устройств (линейке Air), несмотря на скептицизм рынка относительно их технологических компромиссов. Параллельно с Magic 8 Pro Air ожидается анонс другой модели — Magic 8 RSR, которая станет усовершенствованной версией Magic 8 Pro. Ее дата выхода пока не объявлена.