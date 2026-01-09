Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Издание Popular Mechanics сообщает о двух независимых экспериментах, которые разрешили один из самых известных споров в истории физики

Журнал Popular Mechanics сообщает, что вековой научный спор, возможно, разрешен. В 1927 году два титана науки — Альберт Эйнштейн (Albert Einstein) и Нильс Бор (Niels Bohr) — горячо спорили о фундаментальных свойствах света. Эйнштейн скептически относился к идее Бора о том, что природа фотона не позволяет одновременно измерить его волновые и корпускулярные свойства. Теперь, как пишет издание, современные технологии позволили поставить эксперимент и поставить точку в этой дискуссии.

Суть дискуссии, известной как принцип дополнительности, заключалась в следующем: если в классическом эксперименте с двумя щелями точно определить, через какую щель пролетел фотон (то есть измерить его как частицу), то его волновая природа проявится в виде интерференционной картины. Эйнштейн в этом сомневался.

Две исследовательские группы — из Массачусетского технологического института (MIT) и Китайского университета науки и технологий (USTC) — провели независимые опыты, результаты которых опубликованы в журнале Physical Review Letters. Их выводы совпали.

Команда Вольфганга Кеттерле (Wolfgang Ketterle) из MIT создала усовершенствованную версию эксперимента с двумя щелями, используя отдельные атомы в качестве щелей. Они обнаружили четкую обратную зависимость: чем больше информации они получали о траектории фотона (признак частицы), тем менее четкой становилась интерференционная картина (признак волны).

Китайские ученые под руководством Чао-Яна Лу (Chao-Yang Lu) пришли к тому же выводу, используя другую методику с атомом рубидия, управляемым лазерным пинцетом. «Наблюдать квантовую механику в действии на этом уровне просто захватывает», — заявил Лу в интервью New Scientist.

По его словам, аргумент Бора был блестящим, но почти столетие оставался лишь мысленным экспериментом. Теперь у физиков появилась рабочая установка, с помощью которой они планируют исследовать и другие загадки квантового мира, например, связь между декогеренцией и запутанностью.

#эксперимент #квантовая физика #popular mechanics #фотон #альберт эйнштейн #нильс бор
Источник: popularmechanics.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
5
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
7
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
96
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
15
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
15
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
12
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Юрий Соколов
10:19
то его волновая природа не проявится (далее по тексту)
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
akzi
10:17
Первый минус - нагрев прямо за матрицей! разве что некоторые потолще старые тв, за которыми можно уместить... Второй минус - дисбаланс веса, уже не поровну, как чаще всего у тв, если у вас поворотн...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Хвост ушастый
09:57
Находятся же еще верующие в черные дыры, и прочие кванты. Впрочем за деньги все бывает, любое проституирование. ЗЫ 7. Если Вы верите в существование «черных дыр», то, очевидно, что Вселенна...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Сергей Анатолич
09:30
В недалёком будущем в польше так же обоснуется правительство украины в изгнании! Прецеденты были, так что это дело времени.
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
Евгений Васютин
09:09
вас не смещает, что "эксклюзивов на старте" у первого свитч - это порты с нинтендо вии ю?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dveroeb
08:39
Как ему не надоедает нести этот бред? То терминал ему подай, то не копируй образ в ram.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Garthar
08:31
О госпаде, не ужели на сайте есть реально авторский контент хоть как-то связанный с компами. А то кроме срача линуксоидов и политоты я уже забыл что тут бывает что-то другое
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Garthar
08:21
А если сходить на тот же РБК то там почему-то окажется что 0.6% это только за 4квартал. А в целом за год 1%. А вот если посмотреть на структурные данные по экспорту, то внезапно окажется что за послед...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
222
08:11
лучше бы на трамвае ездили и не корчили из себя мажора
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
do66epman
08:10
разве что тебе.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter