BMW начала отзыв почти 37 тысяч кроссоверов X3 2025–2026 годов выпуска

Стало известно, что компания BMW объявила об отзыве 36 922 кроссоверов X3. Под кампанию попали автомобили 2025 и 2026 модельных годов. Причина — ошибка в программном обеспечении системы рулевого управления.

Сбой проявляется, когда автомобиль стоит на месте. При запуске двигателя или в момент остановки руль может самопроизвольно поворачиваться из стороны в сторону без участия водителя. Автомобиль при этом не движется, однако даже такой сценарий BMW сочла достаточным основанием для отзыва.

Как следует из документов, поданных в Национальное управление безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), проблема связана с некорректной обработкой сигнала датчиков крутящего момента. Если один из каналов выходит из строя при запуске двигателя или во время остановки, система может неправильно определить ситуацию и отреагировать поворотом руля.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В сети уже появились видео, где X3 стоит на парковке, а рулевое колесо резко дергается и возвращается обратно. Выглядит странно. И, мягко говоря, не так, как ожидают владельцы новых автомобилей.