Global_Chronicles
AR-очки ASUS ROG XREAL R1 создают виртуальный 171-дюймовый экран с частотой обновления 240 Гц
Компания ASUS представила игровые очки дополненной реальности ROG XREAL R1. Устройство проецирует перед пользователем виртуальный экран с диагональю 171 дюйм и частотой обновления 240 Гц.

Зачем ставить на стол огромный монитор, если можно надеть очки, в которых изображение формируется непосредственно перед вашими глазами? ASUS, кажется, решила, что это и есть будущее гейминга.

 

На выставке CES компания ASUS показала очки дополненной реальности ROG XREAL R1. Это не просто аксессуар, а полноценная замена монитору, который вы носите с собой. Внутри установлены Micro-OLED-панели с разрешением Full HD. Пользователь видит проекцию, равнозначную огромному монитору с диагональю 171 дюйм. Частота обновления — 240 Гц, что сразу намекает на ориентацию на игры.

Звук здесь от Bose, с поддержкой объемного 3D-звучания. Есть и умные линзы с электрохромным затемнением. Они автоматически регулируют прозрачность в зависимости от того, куда вы смотрите: на виртуальный экран или на предметы в реальной комнате. При желании уровень затемнения можно настроить и вручную.

Чтобы подключать очки к чему угодно, в комплекте идет док-станция ROG Control Dock. У нее есть порты DisplayPort и HDMI, так что переключиться с игрового ПК на консоль — дело пары кликов. Устройство также совместимо с портативной консолью ROG Ally через USB-C.

Цену ASUS пока не объявила. Известно, что очки поступят в продажу в первой половине 2026 года.

#asus #rog #дополненная реальность #xreal #micro-oled #игровые очки
Источник: wccftech.com
