Компания NVIDIA планирует снова начать производство видеокарты GeForce RTX 3060 в начале 2026 года. Причина — серьезный дефицит памяти GDDR7, который ограничивает выпуск актуальных моделей.

Компания NVIDIA столкнулась с неожиданной проблемой: дефицит новой памяти GDDR7 тормозит выпуск актуальных видеокарт. Чтобы закрыть дыру в поставках, в корпорации, кажется, нашли простое решение — снова начать делать старую, но популярную модель.

По данным портала WCCFTech, NVIDIA уведомила своих партнеров о планах по возобновлению выпуска видеокарты GeForce RTX 3060 уже в первом квартале 2026 года. Информация поступила от инсайдера @hongxing2020 , известного точными утечками о планах компании.

Повод для такого шага — острый дефицит оперативной памяти. Текущее поколение карт, включая RTX 5060, использует память GDDR7. Ее нехватка и растущая стоимость бьют и по объему поставок, и по конечной цене. А серия «60» — это массовый, бюджетный сегмент, который нельзя оставлять без предложения. Вот NVIDIA и ищет выход.

Карты RTX 3060 официально сняли с производства еще в 2024-м. Но, по статистике Steam, они до сих пор остаются одними из самых популярных для игр. Возвращение модели — логичный ход, чтобы закрыть дыру на рынке.

Пока неясно, будут ли производить обе версии — на 12 ГБ и 8 ГБ. Вторая когда-то получила волну критики из-за урезанной 128-битной шины. Ключевым фактором станет цена. Аналитики считают, что смысл в перезапуске будет только в том случае, если карта окажется в сегменте ниже 200 долларов. Иначе геймеры просто не увидят в этом выгоды.

