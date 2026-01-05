LG представила OLED evo W6 — самый тонкий в мире беспроводной OLED-телевизор. Толщина панели составляет 9 мм, что сопоставимо с толщиной обычного карандаша.

В сегменте ультратонких телевизоров производители часто выносят электронику и разъемы в отдельные блоки или используют внешние модули, чтобы сохранить минимальную толщину экрана. LG показала серийный OLED-телевизор, в котором все ключевые компоненты размещены в самом корпусе, а подключение источников вынесено в беспроводной хаб.

Как сообщает GizmoChina, компания LG (LG Electronics) анонсировала OLED evo W6 — беспроводной OLED-телевизор толщиной всего 9 мм. Новинку показали на пресс-конференции в Лас-Вегасе накануне CES 2026. Экран рассчитан на установку вплотную к стене и ориентирован на премиальные домашние кинотеатры и геймеров, которым важен чистый сетап без кабелей.

В отличие от ранних ультратонких концепций, W6 объединяет дисплей, платы и динамики в одном корпусе. Все внешние источники подключаются к компактному блоку LG Zero Connect Box. Он передает изображение 4K с частотой до 165 Гц без заметной задержки.

Телевизор работает на процессоре Alpha 11 AI и использует технологию Hyper Radiant Color. LG также заявляет повышенную пиковую яркость и антибликовое покрытие для ярких помещений. В списке игровых функций — NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, ALLM и время отклика 0,1 мс. Обновленная webOS получила интеграцию Microsoft Copilot и Google Gemini.