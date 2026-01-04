Астрономы обнаружили прямое доказательство распада шарового скопления под действием гравитации Млечного Пути.

Портал Phys.org сообщает о новом исследовании. Оказывается, эти древние звездные системы не такие уж и вечные. На примере скопления NGC 6569 ученые впервые увидели прямое свидетельство его медленного разрушения.

Речь идет о скоплении NGC 6569. Ему около 13 миллиардов лет, и находится оно глубоко в центральном утолщении Млечного Пути, балдже. Там царят мощные гравитационные силы. Ученые давно предполагали, что они должны разрывать скопления, но поймать этот процесс с поличным было сложно. Мешала невероятная скученность звезд в балдже.

Команда астрономов нашла способ. Они использовали Англо-австралийский телескоп (Anglo-Australian Telescope, AAT) для проекта MWBest. Идея в том, чтобы не просто смотреть на звезды, а анализировать их спектры — химический состав и скорость движения. По сути, это как снять отпечатки пальцев.

В итоге вокруг NGC 6569 обнаружили 40 звезд-«беглецов». Они уже далеко от основного скопления, но их химические подписи и траектории движения точно совпадают с ним. Это прямое доказательство. Гравитация Млечного Пути выдергивает звезды из скопления, образуя приливные хвосты.

Расчеты показали масштаб процесса. NGC 6569 теряет массу со скоростью примерно 1-1,5 солнечной массы за миллион лет. Это около 5,6% от общей массы скопления за миллиард лет. Небыстро по человеческим меркам, но за возраст Вселенной — существенно.

При этом оказалось, что около 35% звезд в ближайшем окружении скопления движутся с ним в унисон. Это говорит о том, что NGC 6569 буквально плывет в облаке своего же вырванного материала.