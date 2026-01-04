Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Phys.org: Галактика разрывает на части древнейшее звездное скопление возрастом 13 миллиардов лет
Астрономы обнаружили прямое доказательство распада шарового скопления под действием гравитации Млечного Пути.

Портал Phys.org сообщает о новом исследовании. Оказывается, эти древние звездные системы не такие уж и вечные. На примере скопления NGC 6569 ученые впервые увидели прямое свидетельство его медленного разрушения.

 

Речь идет о скоплении NGC 6569. Ему около 13 миллиардов лет, и находится оно глубоко в центральном утолщении Млечного Пути, балдже. Там царят мощные гравитационные силы. Ученые давно предполагали, что они должны разрывать скопления, но поймать этот процесс с поличным было сложно. Мешала невероятная скученность звезд в балдже.

Команда астрономов нашла способ. Они использовали Англо-австралийский телескоп (Anglo-Australian Telescope, AAT) для проекта MWBest. Идея в том, чтобы не просто смотреть на звезды, а анализировать их спектры — химический состав и скорость движения. По сути, это как снять отпечатки пальцев.

В итоге вокруг NGC 6569 обнаружили 40 звезд-«беглецов». Они уже далеко от основного скопления, но их химические подписи и траектории движения точно совпадают с ним. Это прямое доказательство. Гравитация Млечного Пути выдергивает звезды из скопления, образуя приливные хвосты.

Расчеты показали масштаб процесса. NGC 6569 теряет массу со скоростью примерно 1-1,5 солнечной массы за миллион лет. Это около 5,6% от общей массы скопления за миллиард лет. Небыстро по человеческим меркам, но за возраст Вселенной — существенно.

При этом оказалось, что около 35% звезд в ближайшем окружении скопления движутся с ним в унисон. Это говорит о том, что NGC 6569 буквально плывет в облаке своего же вырванного материала.

#астрономия #млечный путь #шаровые скопления #phys.org #ngc 6569 #галактическая эволюция #звездная динамика
Источник: phys.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
1
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
Cloudhead Games 7 января уволит 70% сотрудников из-за кризиса в VR-индустрии
+
Оглашены системные требования 007 First Light — для 1080p@60fps сгодятся RTX 3060 Ti или RX 6700 XT
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
11
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
10
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
10
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
7

Сейчас обсуждают

Китя.
22:27
Амд боты. Рабы мой. Приказываю работать больше дизлпайков давай 300 или слабо.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Марк Картунов
22:13
в след году как раз хотел планшет купить. телефон от реалми, часы и наушники тоже, значит и планшет от них буду брать. главное чтобы у нас продавался
Huawei представила портативный роутер WiFi X в необычном X-образном форм-факторе
mahaleksmos
21:59
Топа топа топа... Главное проблема жадность. Там за обновление заплати и тд.... Думаю больше людей бежало бы за новой железкой. Зная что старинки. Получают минимальный улучшение ( лучше фпс, лучше раз...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:40
да? у вас есть подтверждения ваших слов? или просто "пук" в воздух?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:39
Я думал вставить этот момент, ведь для RTX 5090 сегодня столько эксклюзивов, что голова идет кругом. Но решил что текст читается "ухабисто" больше 2-х мыслей обычный человек в голове удержать не может...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
CoverLocker
21:37
Деревья более детальные на DLSS.
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
Димасик
21:27
Такие прогнозеры!))) Ахахаха! Цены на всЁ растут, почему на перевозки цены не будут расти?))) Ржу не могу!))) Таксисты типа к повышению цен не допускаются!)))
Эксперт Корнеев спрогнозировал рост цен на такси в России в 2026 году
RandomXP
21:07
Лучше бы убрали из центра рельсы и сделали доп полосу движения - меньше пробок было бы.
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Димасик
21:05
Это уже не трамваи! Пусть по другому называют! Без провода и гремящих вогонов - это отстой!)))
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Евгений Автухов
21:04
Я справлюсь, только для этого мне тоже надо выделить 50 мил долларов премии!!
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на автомобили, а базовая Lada Granta подорожает сразу на 13%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter