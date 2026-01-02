Wazzuptechph: В сети обсуждают возможный сдвиг релиза GTA 6 на 2027 год

Ресурс Wazzuptechph сообщает, что в сети вновь активно обсуждают возможный перенос релиза Grand Theft Auto VI на 2027 год, хотя Rockstar Games официально этого не подтверждала.
Официальная дата выхода GTA VI назначена на осень 2026 года. Но чем ближе срок, тем сильнее в сети звучат голоса сомневающихся, порождая новые волны слухов.

 

По данным Wazzuptechph, разговоры о переносе игры на 2027 год активно идут на платформах вроде X и Reddit. Однако у этих слухов нет официального подтверждения — Rockstar Games пока придерживается ранее заявленной даты, 19 ноября 2026 года. Эти разговоры подпитывают обычные вирусные посты, а не какие-либо заявления студии.

Что касается самой игры, то известно, что действие вернется в Vice City. На этот раз город станет частью более крупного штата Леонида. Мир обещает стать насыщеннее: разработчики улучшают физику транспорта, искусственный интеллект и количество зданий, в которые можно зайти.

Главными героями станут пара по имени Джейсон и Люсия. Их отношения в духе Бонни и Клайда должны добавить истории новый драматический уровень. Интересно, что анонс GTA VI вызвал новый всплеск внимания к оригинальной Vice City 2002 года.

Аналитики ожидают стандартную цену на игру в $70. Игра сначала выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК, по исторической практике компании, может случиться на 12-18 месяцев позже, то есть как раз в 2027 году — это, возможно, и порождает часть слухов о задержке.

Теги

rockstar games gta 6 слухи дата выхода vice city wazzuptechph
Эффективная реклама для вашего бизнеса

