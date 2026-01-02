Официальная дата выхода GTA VI назначена на осень 2026 года. Но чем ближе срок, тем сильнее в сети звучат голоса сомневающихся, порождая новые волны слухов.

По данным Wazzuptechph, разговоры о переносе игры на 2027 год активно идут на платформах вроде X и Reddit. Однако у этих слухов нет официального подтверждения — Rockstar Games пока придерживается ранее заявленной даты, 19 ноября 2026 года. Эти разговоры подпитывают обычные вирусные посты, а не какие-либо заявления студии.

Что касается самой игры, то известно, что действие вернется в Vice City. На этот раз город станет частью более крупного штата Леонида. Мир обещает стать насыщеннее: разработчики улучшают физику транспорта, искусственный интеллект и количество зданий, в которые можно зайти.

Главными героями станут пара по имени Джейсон и Люсия. Их отношения в духе Бонни и Клайда должны добавить истории новый драматический уровень. Интересно, что анонс GTA VI вызвал новый всплеск внимания к оригинальной Vice City 2002 года.

Аналитики ожидают стандартную цену на игру в $70. Игра сначала выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК, по исторической практике компании, может случиться на 12-18 месяцев позже, то есть как раз в 2027 году — это, возможно, и порождает часть слухов о задержке.