Итальянское управление по конкуренции и рынкам обязало Meta* изменить условия использования для бизнеса в WhatsApp. Регулятор запретил компании блокировать доступ к мессенджеру для сторонних чат-ботов с искусственным интеллектом

Европейские регуляторы продолжают усиливать давление на крупные технологические компании. На этот раз под прицелом оказалась политика Meta* в отношении ее мессенджера.

Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) потребовало от Meta приостановить действие пунктов в пользовательском соглашении. Эти пункты, по мнению регулятора, позволяют компании отключать сторонние чат-боты с ИИ внутри WhatsApp. Фактически, такая практика закрывает конкурентам доступ к рынку и ограничивает развитие технологий.

Регулятор начал расследование ещё в июле, подозревая Meta в злоупотреблении доминирующим положением. В ноябре проверку расширили, изучив обновлённые условия для бизнес-платформы. Вывод чиновников жёсткий: текущие правила полностью исключают конкурентов, оставляя место только собственному продукту Meta AI. Это вредит и потребителям, лишая их выбора.

Представитель Meta заявил, что решение регулятора ошибочно. По его словам, работа сторонних ИИ-ботов создаёт чрезмерную нагрузку на инфраструктуру WhatsApp, выходящую за рамки проектных возможностей. Компания планирует подать апелляцию.

Этот случай — часть общей тенденции. Европейские власти активно ищут баланс между поддержкой инноваций и сдерживанием рыночного влияния технологических гигантов. Еврокомиссия уже начала параллельное расследование против Meta по аналогичным обвинениям. Итальянский регулятор заявил, что координирует свои действия с Брюсселем для максимально эффективного решения вопроса.

* Meta — материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.