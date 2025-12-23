Сайт Конференция
Global_Chronicles
Interesting Engineering: Китай смоделировал воздушный бой J-16 против Rafale на учениях
Издание Interesting Engineering сообщает о редких кадрах с военных учений Китая, которые показало Центральное телевидение страны (CCTV). В репортаже продемонстрировали симуляцию воздушного боя между китайскими истребителями J-16 и французскими Rafale.

Издание Interesting Engineering обратило внимание на необычный репортаж китайского государственного ТВ. В материале показали, как офицеры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на специальной доске разыгрывают сценарий воздушного боя между отечественной и европейской техникой. 

Как отмечает Interesting Engineering, CCTV показало кадры, где офицеры ВВС НОАК работают у доски с карточками. На одной стороне, подписанной как «задача», указаны восемь истребителей J-16. На противоположной, обозначенной «угроза», — шесть французских истребителей Dassault Rafale.

Издание поясняет, что такие военные игры — стандартный инструмент для обучения и проверки стратегий. Учения, о которых идет речь, прошли в Сюйчане с участием около 20 подразделений. Помимо воздушных боев, симуляции включали действия сухопутных и подводных сил. Interesting Engineering подчеркивает, что детали сценария и результатов учений не раскрыли.

Публикация материала, как отмечает издание, произошла через несколько месяцев после инцидента между Пакистаном и Индией в мае. Тогда Пакистан заявил о сбитии индийских Rafale своими J-10C. Interesting Engineering напоминает, что американские источники в Reuters позже сообщали о потере как минимум одного Rafale в том инциденте.

По данным Interesting Engineering, Китай самостоятельно разработал несколько платформ для подобных учений. Эти системы используют искусственный интеллект и большие данные для моделирования боевых действий в различных сферах, от воздушной до космической. Как цитирует издание офицера НОАК У Кэю, следующим шагом станет более точная адаптация этих систем под оперативные нужды армии.

#китай #истребитель #ноак #rafale #военные учения #j-16 #interesting engineering
Источник: interestingengineering.com
Сейчас обсуждают

antej90
00:03
Полезная статья
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 2. Термопрокладки 0.5 мм
timson74
23:37
Непонятно, откуда столько реверансов в сторону очень среднего БП... Платформа CWT GPX - откровенно бюджетная, схемотехника - да, более-менее современная, но вот компонентная база - сплошной Тайвань и ...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
Леонтьев Сергей
23:34
Вообще в Саранске подобные кузова 60 лет уже делают, и не только для ГАЗонов
В России создали самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси «Садко 9»
Леонтьев Сергей
23:33
Не семдесять, а 60 лет тому назад запущено производство первого серийного самосвала с 3-х сторонней разгрузкой платформы модели ГАЗ-САЗ-53Б.
В России создали самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси «Садко 9»
Илья Старинов
23:24
А что просто переустановить уже не модно, нужно голову себе и людям глумить?
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Dzhereli
23:03
В РКН фашисты сидят. Сейчас у них мечта изолировать сеть от мирового интернета для внедрения идеологии фашизма
В WhatsApp* осудили действия РКН и заявили о готовности бороться за пользователей из России
Дмитрий Еременко
22:12
С LGA 1151 на АМ4 проблем не будет, т.к. у них разметка gpt. Я же прошу подсказать как сперва клонировать ОС, а затем с mbr сделать перенос в gpt.
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Терминатор
22:10
БИОС прошил было 61200 стало еще больше зашибись. Ладно пошел дальше настраивать sistems.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Валентин Швец
22:07
Если ты в 2017 купил Ryzen 1600 и потом проапгрейдил его на Ryzen 5600, я тебя поздравляю, это реально круто, но время идет, и всё меняется. В реальности 90% людей собирают ПК, который выгоден здесь и...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Валентин Швец
22:07
Я сам люблю процессоры AMD за 3D-кеш, энергоэффективность, за производительность в играх и за то, что заставили Intel шевелиться. Но вы необоснованно и довольно-таки агрессивно накинулись на человека,...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter