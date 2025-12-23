Издание Interesting Engineering сообщает о редких кадрах с военных учений Китая, которые показало Центральное телевидение страны (CCTV). В репортаже продемонстрировали симуляцию воздушного боя между китайскими истребителями J-16 и французскими Rafale.

Издание Interesting Engineering обратило внимание на необычный репортаж китайского государственного ТВ. В материале показали, как офицеры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на специальной доске разыгрывают сценарий воздушного боя между отечественной и европейской техникой.

Как отмечает Interesting Engineering, CCTV показало кадры, где офицеры ВВС НОАК работают у доски с карточками. На одной стороне, подписанной как «задача», указаны восемь истребителей J-16. На противоположной, обозначенной «угроза», — шесть французских истребителей Dassault Rafale.

Издание поясняет, что такие военные игры — стандартный инструмент для обучения и проверки стратегий. Учения, о которых идет речь, прошли в Сюйчане с участием около 20 подразделений. Помимо воздушных боев, симуляции включали действия сухопутных и подводных сил. Interesting Engineering подчеркивает, что детали сценария и результатов учений не раскрыли.

Публикация материала, как отмечает издание, произошла через несколько месяцев после инцидента между Пакистаном и Индией в мае. Тогда Пакистан заявил о сбитии индийских Rafale своими J-10C. Interesting Engineering напоминает, что американские источники в Reuters позже сообщали о потере как минимум одного Rafale в том инциденте.

По данным Interesting Engineering, Китай самостоятельно разработал несколько платформ для подобных учений. Эти системы используют искусственный интеллект и большие данные для моделирования боевых действий в различных сферах, от воздушной до космической. Как цитирует издание офицера НОАК У Кэю, следующим шагом станет более точная адаптация этих систем под оперативные нужды армии.