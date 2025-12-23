Компания Apple испытывает сложности с поставками своих будущих процессоров A20 и A20 Pro.

Погоня за самым современным «железом» для новых iPhone может обернуться для Apple серьезной головной болью. В сердце будущих флагманов — процессоры A20 и A20 Pro — уже столкнулись с производственным кризисом, хотя до релиза устройств еще больше года.

Источники утверждают, что Apple зарезервировала у TSMC от половины всех первых мощностей по выпуску 2-нм чипов. Но даже этого оказалось мало. TSMC банально не справляется с объемом заказов от всех клиентов, и гигант из Купертино тоже ощущает дефицит.

При этом у Apple, по сути, нет запасного аэродрома. Переход на Samsung, который анонсировал свою 2-нм технологию GAA и даже строит завод в США, выглядит маловероятным. Apple помнит прошлые ошибки корейского партнера в производстве чипов. Ключевой показатель — выход годных пластин — у Samsung пока отстает. Если у TSMC на старте пробного производства он составлял около 60%, то у Samsung едва достигал 50%.

Тем временем TSMC упорно держит самые передовые производства на Тайване, что создает риски для глобальных цепочек поставок. Компания планирует построить три новых завода для 2-нм технологий, но это не решает проблему здесь и сейчас.

В итоге Apple оказывается в ловушке. С одной стороны — перегруженный, но технологически лидирующий партнер TSMC. С другой — нежелание рисковать, обращаясь к Samsung. Это ставит под вопрос бесперебойные поставки чипов для iPhone 18 и iPhone Fold, выход которых ожидается в следующем году. Ситуация фактически намекает на возможный пересмотр стратегии и поиск новых решений в будущем.