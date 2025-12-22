Число гиперобъемных DDoS-атак на российские компании резко увеличилось в ноябре. По данным StormWall, атак мощнее 2 Тбит/с стало в 2.5 раза больше, чем в октябре. Основным источником атак стал ботнет Aisuru.

Российский интернет в ноябре столкнулся с новой волной цифрового вандализма. Мощность атак побила рекорды, а их тактика стала изощреннее.

Генеральный директор компании StormWall Рамиль Хантимиров сообщает о росте. Если в третьем квартале средняя мощность атаки в России составляла 120 Гбит/с, то в ноябре ботнет Aisuru выдал рекордные 2.26 Тбит/с. Эффективность таких атак повысилась на 120%.

Сильнее всего пострадали банки и финансовые компании — на них пришлось 50% инцидентов. Еще 30% атак получил сектор электронной коммерции. Под удар также попали телеком-операторы и логисты.

Злоумышленники применяют новую тактику «Терабитный каскад». Атака начинается с мощности в 500 Гбит/с, а затем постепенно наращивается. Это вызывает долгосрочные перебои — даже кратковременный натиск выводит системы из строя на несколько часов.

Проблема масштабнее, чем кажется. Огромный объем трафика перегружает каналы интернет-провайдеров, даже если те не являются прямой целью. По оценкам Хантимирова, ботнет Aisuru, который стоит за этими атаками, насчитывает от 1 до 4 миллионов зараженных устройств. И его мощность продолжает расти.