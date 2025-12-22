Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Китайская Moore Threads анонсировала архитектуру Huagang для видеокарт нового поколения
Китайский производитель Moore Threads представил новую архитектуру для графических процессоров. Платформа Huagang ляжет в основу двух новых чипов: игрового Lushan и вычислительного Huashan.

На рынке графических процессоров появился новый претендент на сложные задачи. Китайская компания Moore Threads представила собственную разработку, которая должна составить конкуренцию существующим лидерам.

 

На конференции MUSA 2025 компания Moore Threads показала архитектуру под названием Huagang. По заявлению разработчика, она предлагает на 50% более высокую плотность вычислений и примерно на 10% лучше по энергоэффективности, чем предыдущие решения.

На этой основе компания создаст два графических процессора. Первый, Lushan, позиционируют как игровой. Он должен прийти на смену текущим флагманским картам MTT S80 и S90. Производитель обещает серьезный прирост: в 15 раз выше производительность в AAA-играх, в 50 раз лучше трассировка лучей и в 64 раза больше мощности для вычислений ИИ. Также он получит до 64 ГБ памяти и новую унифицированную архитектуру рендеринга UniTE.

Второй чип, Huashan, заточен под задачи искусственного интеллекта. Moore Threads прямо сравнивает его с топовыми GPU NVIDIA Hopper и Blackwell. Компания заявляет, что производительность Huashan в вычислениях с плавающей запятой близка к NVIDIA Blackwell B200, а возможности доступа к памяти даже выше. Чип использует двухчиплетную конструкцию и масштабируется до кластеров более чем из 100 000 единиц.

Важный момент: это все пока заявления на презентации. Реальные продукты появятся не раньше 2026 года. Первой выйдет потребительская видеокарта на базе Lushan, за ней последуют решения на Huashan.

#видеокарты #китай #игры #gpu #ии #архитектура #moore threads
Источник: gizmochina.com
