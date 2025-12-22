Обозреватели британской прессы обратили внимание на сферу, где технологическое лидерство России выглядит наиболее очевидным. Речь идет о судоходстве в высоких широтах.
Колумнист The Telegraph Том Шарп (Tom Sharpe) в своей статье в The Telegraph привел простые цифры. У России сейчас восемь атомных ледоколов. В их числе четыре новейших судна проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и строящаяся «Якутия». Плюс два гиганта класса «Арктика» и два ледокола с малой осадкой. «Никто не сравнится с российским атомным флотом», — пишет автор. По его словам, все эти суда работают одновременно «в самых суровых условиях», и это впечатляет.
Другие страны, как отмечает издание, отстают. Финляндия, Канада и Швеция располагают лишь по одному мощному дизельному ледоколу. Китай строит свой флот, но у него пока нет атомных судов. США имеют лишь два устаревших ледокола. Великобритания располагает всего двумя судами ледового класса, одно из которых — научно-исследовательское RRS Sir David Attenborough.
Ключевое преимущество атомных ледоколов — их почти неограниченный запас хода и огромная мощность. Им не нужно часто заходить в порт для дозаправки, и они могут круглый год работать в тяжелых льдах. Это позволяет России поддерживать зимнюю навигацию в Обской губе, откуда идет нефть и газ, и дольше держать открытым Северный морской путь. Этот маршрут становится все востребованнее, особенно на фоне западных санкций, которые перенаправили российский экспорт на восток. Объем грузов по нему в прошлом году достиг почти 38 миллионов тонн и, по прогнозам, вырастет еще.
В итоге, как заключает The Telegraph, России удалось создать и поддерживать инструмент, который обеспечивает ей серьезное стратегическое и экономическое преимущество в Арктике. И этот инструмент пока нечем парировать коллективному Западу.