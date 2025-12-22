Сайт Конференция
Global_Chronicles
Британская The Telegraph признала атомный ледокольный флот России крупнейшим и уникальным
Британское издание The Telegraph признало, что Россия обладает уникальным атомным ледокольным флотом. В материале отмечается, что восемь атомных ледоколов РФ, включая четыре современных судна проекта 22220, не имеют аналогов.

Обозреватели британской прессы обратили внимание на сферу, где технологическое лидерство России выглядит наиболее очевидным. Речь идет о судоходстве в высоких широтах.

 

Колумнист The Telegraph Том Шарп (Tom Sharpe) в своей статье в The Telegraph привел простые цифры. У России сейчас восемь атомных ледоколов. В их числе четыре новейших судна проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и строящаяся «Якутия». Плюс два гиганта класса «Арктика» и два ледокола с малой осадкой. «Никто не сравнится с российским атомным флотом», — пишет автор. По его словам, все эти суда работают одновременно «в самых суровых условиях», и это впечатляет.

Другие страны, как отмечает издание, отстают. Финляндия, Канада и Швеция располагают лишь по одному мощному дизельному ледоколу. Китай строит свой флот, но у него пока нет атомных судов. США имеют лишь два устаревших ледокола. Великобритания располагает всего двумя судами ледового класса, одно из которых — научно-исследовательское RRS Sir David Attenborough.

Ключевое преимущество атомных ледоколов — их почти неограниченный запас хода и огромная мощность. Им не нужно часто заходить в порт для дозаправки, и они могут круглый год работать в тяжелых льдах. Это позволяет России поддерживать зимнюю навигацию в Обской губе, откуда идет нефть и газ, и дольше держать открытым Северный морской путь. Этот маршрут становится все востребованнее, особенно на фоне западных санкций, которые перенаправили российский экспорт на восток. Объем грузов по нему в прошлом году достиг почти 38 миллионов тонн и, по прогнозам, вырастет еще.

В итоге, как заключает The Telegraph, России удалось создать и поддерживать инструмент, который обеспечивает ей серьезное стратегическое и экономическое преимущество в Арктике. И этот инструмент пока нечем парировать коллективному Западу.

#россия #арктика #северный морской путь #атомные ледоколы #the telegraph
Источник: telegraph.co.uk
