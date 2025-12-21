Рынок видеокарт снова лихорадит от слухов. На этот раз под ударом может оказаться одна из самых ожидаемых моделей в бюджетном сегменте.
Согласно данным из утечек Board Channels, NVIDIA рассматривает радикальный шаг. Компания может временно прекратить производство или поставки видеокарты GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 гигабайтами памяти. Вместо этого в продаже, вероятно, останется только более скромный вариант на 8 ГБ.
Причина проста — деньги. Цены на память GDDR7 продолжают расти, что бьет по себестоимости всех карт новой серии RTX 50. И здесь вступает в дело логика прибыли. Флагманские модели, такие как RTX 5070 и RTX 5070 Ti, приносят компании больше дохода с каждой проданной единицы. Их-то и нужно обеспечить достаточным количеством дорогой памяти в первую очередь, чтобы конкурировать с аналогичными предложениями от AMD, например, с Radeon RX 9070 XT.
Получается своеобразный перекос. С одной стороны, 16-гигабайтная RTX 5060 Ti пользовалась спросом и была одним из самых разумных предложений в своей ценовой категории. С другой — ее производство теперь может съедать те самые чипы памяти, которые критически нужны для более важных с коммерческой точки зрения моделей.
Важный нюанс: эти данные — не официальное заявление, а лишь слухи из источников в цепочке поставок. Ранее уже ходила информация о возможном сокращении объемов производства всей линейки RTX 50. Так что ситуация остается неоднозначной. Но тренд ясен: дефицит и высокая стоимость компонентов продолжают влиять на ассортимент и доступность новых видеокарт для рядовых геймеров.