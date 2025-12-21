Сайт Конференция
Global_Chronicles
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
В сеть вновь попали слухи о судьбе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Источники сообщают, что компания может полностью прекратить ее производство.

Рынок видеокарт снова лихорадит от слухов. На этот раз под ударом может оказаться одна из самых ожидаемых моделей в бюджетном сегменте.

 

Согласно данным из утечек Board Channels, NVIDIA рассматривает радикальный шаг. Компания может временно прекратить производство или поставки видеокарты GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 гигабайтами памяти. Вместо этого в продаже, вероятно, останется только более скромный вариант на 8 ГБ.

Причина проста — деньги. Цены на память GDDR7 продолжают расти, что бьет по себестоимости всех карт новой серии RTX 50. И здесь вступает в дело логика прибыли. Флагманские модели, такие как RTX 5070 и RTX 5070 Ti, приносят компании больше дохода с каждой проданной единицы. Их-то и нужно обеспечить достаточным количеством дорогой памяти в первую очередь, чтобы конкурировать с аналогичными предложениями от AMD, например, с Radeon RX 9070 XT.

Получается своеобразный перекос. С одной стороны, 16-гигабайтная RTX 5060 Ti пользовалась спросом и была одним из самых разумных предложений в своей ценовой категории. С другой — ее производство теперь может съедать те самые чипы памяти, которые критически нужны для более важных с коммерческой точки зрения моделей.

Важный нюанс: эти данные — не официальное заявление, а лишь слухи из источников в цепочке поставок. Ранее уже ходила информация о возможном сокращении объемов производства всей линейки RTX 50. Так что ситуация остается неоднозначной. Но тренд ясен: дефицит и высокая стоимость компонентов продолжают влиять на ассортимент и доступность новых видеокарт для рядовых геймеров.

#nvidia #видеокарты #производство #слухи #gddr7 #rtx 5060 ti
Источник: wccftech.com
