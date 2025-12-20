Исследование израильских археологов показывает, что люди применяли математику еще до изобретения чисел. Они проанализировали орнаменты на керамике халафской культуры возрастом около 8000 лет.

Математика, возможно, один из древнейших языков человечества. И говорить на нем люди начали не с цифр, а с рисунков.

Йосеф Гарфинкель и Сара Крулвич из Еврейского университета в Иерусалиме изучили более 700 фрагментов керамики. Эти черепки создали представители халафской культуры в северной Месопотамии между 6200 и 5500 годами до нашей эры. Что в них особенного? Цветочные мотивы.

Узоры выдают не просто желание украсить посуду. Лепестки в них расположены в четкой последовательности: 4, 8, 16, 32 и 64. По сути, это демонстрация удвоения — простейшей математической операции. Авторы исследования считают, что так люди визуализировали деление пространства и понятие равновесия еще до появления формальной системы счисления.

При этом интересно и то, что именно изображено. До этого момента в древнем искусстве преобладали изображения животных и людей. Халафская культура, судя по всему, стала одной из первых, представители которой начали изображать растения. Причем не сельскохозяйственные культуры, а именно цветы — объекты эстетические, а не утилитарные.

«Откуда взялась сама эта способность делить пространство? Ученые предполагают, что его корни лежали в практической жизни. Равномерное распределение могло быть нужно для раздела урожая или выделения участков земли под посевы. Эти абстрактные принципы затем перенесли в искусство.

Данные узоры древнее первых шумерских математических текстов на несколько тысячелетий. Они не требуют для расшифровки аналога Розеттского камня. Математика, в отличие от языка, говорит с нами напрямую — через симметрию лепестков, нарисованных восемь тысяч лет назад.