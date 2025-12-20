Сайт Конференция
Global_Chronicles
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
Исследование израильских археологов показывает, что люди применяли математику еще до изобретения чисел. Они проанализировали орнаменты на керамике халафской культуры возрастом около 8000 лет.

Математика, возможно, один из древнейших языков человечества. И говорить на нем люди начали не с цифр, а с рисунков.

Йосеф Гарфинкель и Сара Крулвич из Еврейского университета в Иерусалиме изучили более 700 фрагментов керамики. Эти черепки создали представители халафской культуры в северной Месопотамии между 6200 и 5500 годами до нашей эры. Что в них особенного? Цветочные мотивы.

Узоры выдают не просто желание украсить посуду. Лепестки в них расположены в четкой последовательности: 4, 8, 16, 32 и 64. По сути, это демонстрация удвоения — простейшей математической операции. Авторы исследования считают, что так люди визуализировали деление пространства и понятие равновесия еще до появления формальной системы счисления.

При этом интересно и то, что именно изображено. До этого момента в древнем искусстве преобладали изображения животных и людей. Халафская культура, судя по всему, стала одной из первых, представители которой начали изображать растения. Причем не сельскохозяйственные культуры, а именно цветы — объекты эстетические, а не утилитарные.

«Откуда взялась сама эта способность делить пространство? Ученые предполагают, что его корни лежали в практической жизни. Равномерное распределение могло быть нужно для раздела урожая или выделения участков земли под посевы. Эти абстрактные принципы затем перенесли в искусство.

Данные узоры древнее первых шумерских математических текстов на несколько тысячелетий. Они не требуют для расшифровки аналога Розеттского камня. Математика, в отличие от языка, говорит с нами напрямую — через симметрию лепестков, нарисованных восемь тысяч лет назад.

#археология #керамика #древняя математика #орнамент #халафская культура
Источник: popularmechanics.com
Написать комментарий (0)
