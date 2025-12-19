Сайт Конференция
Global_Chronicles
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
Международная группа ученых установила, что пожары в арктических регионах Аляски стали чаще и сильнее, чем в любой другой период за последние 3000 лет.

Арктика на Аляске горит. Не фигурально, а буквально — ландшафты, которые веками оставались влажными и холодными, теперь вспыхивают с пугающей регулярностью. Новое исследование дает этой тенденции исторический масштаб: такого не было три тысячи лет.

Команда ученых из Германии, Польши, Великобритании и США под руководством Анжелики Фёрдин (Angelika Fuerden) провела детальный анализ. Они пробурили торфяники на Северном склоне Аляски и изучили слои, как годичные кольца у дерева. Каждый слой хранил следы прошлого — частички угля от древних пожаров, пыльцу и остатки растений.

Полученная хронология показала четкую картину. Первые две тысячи лет — с 1000 года до н.э. и примерно до начала нашей эры — пожары были редкостью. Небольшой всплеск активности случился в период между 1000 и 1200 годами нашей эры, когда климат стал чуть суше. Затем все снова затихло на семь столетий.

Перелом наступил в XX веке. Примерно с 1900 года кривая пошла резко вверх. К 1950-му активность достигла уровня, невиданного за всю трехтысячелетнюю историю. И этот рост только продолжался вплоть до времени взятия последних проб в 2015 году.

В чем же причина такой ситуации в арктической части Аляски? Ученые видят ее в связке нескольких факторов. Температуры в Арктике растут быстрее, чем в среднем по планете. Это высушивает торфяные почвы, которые раньше были естественным барьером для огня. Одновременно в тундре активно распространяются древесные кустарники — они становятся дополнительным топливом.

Итог — система вышла из равновесия. Пожары теперь не просто случаются, они меняют свой режим. Соавтор исследования Рэнди Фулвебер (Randy Fulweber) отмечает, что современные пожары, судя по спутниковым данным, могут гореть интенсивнее. Они сжигают больше топлива и оставляют меньше угля — это признак более жёстких условий.

Ученые подчеркивают: нынешняя ситуация — не просто «плохой год». Это показатель глубокой и быстрой трансформации всей арктической экосистемы. Тундра, которая веками сдерживала огонь своей влажностью и скудной растительностью, теряет эту защиту. И обратного пути, судя по палеонтологической летописи, пока не видно.

#арктика #изменение климата #аляска #лесные пожары
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

Виталий Алехин
18:16
Самая лучшая та, в том числе, у которой с ремонтом нет проблем, а не та, которая "хороша", но если сломается, можно смело покупать такую же ("хорошую"). Покет бук как раз из этой серии.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
IRanPast
18:13
230 не стоят чего? И в чём риск?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Voldemaar
18:06
Huagang-bang
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Эдуард Кузнецов
17:59
А один процент посчитать?) Я средний взял. Но даже230 ФПС того не стоят. При всем уважении, у тебя монитор сколько герц?)
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
salexa
17:57
ПОСВИНКИ...АХХХА
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
Leviafan83
17:56
За 8$ скорее всего карта ушатана и глючит
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
Parlous
17:44
Надо же, с 17 века на кухне ремонт не делали. Английские свиньи.
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
32Влад32
17:40
Скрытая реклама от производителей? Берите сейчас задорого, а то потом будет еще дороже?
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
Evgeny Chezarin
17:31
Емана... Это чумба что ли?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
IRanPast
17:07
При всём уважении, посчитай сколько 15% от 200
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
