В декабре зарплаты курьеров, особенно работающих на личных автомобилях, могут достигать 300 000 рублей.

Осенью средний заработок курьера в Москве составлял около 150 тысяч рублей. Сейчас, в декабре, эта цифра может удвоиться для тех, кто работает интенсивно. Однако не стоит думать, что такие деньги платят просто за выход на смену.

По данным аутсорсинговой компании Mega-Personal, чтобы заработать до 300 тысяч за месяц, курьеру нужно интенсивно отработать примерно 12 дней. В таком режиме оплата за смену может доходить до 25 тысяч рублей.

Кто может на это рассчитывать? В первую очередь те, у кого есть личный автомобиль. Они доставляют больше заказов за один раз и быстрее передвигаются по городу. Курьер Станислав Яковлев поясняет, что на скутере его максимум был 170 тысяч, а вот на машине в декабре реально выйти на 300 тысяч.

Другой причиной роста доходов стал дефицит кадров. В Санкт-Петербурге, например, ввели запрет на работу в доставке для мигрантов. Сервисы стали активно привлекать новых сотрудников повышенными бонусами.

График при этом крайне напряженный. Как говорит курьер Артемий, это «золотое дно»: чтобы заработать крупную сумму, приходится работать каждый день по 10–12 часов без выходных. Почти каждый третий курьер совмещает эту работу с учебой или другой занятостью.

Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков уточняет детали. Он отмечает, что 240 тысяч рублей и выше — это зарплата автокурьеров, которые работают по долгой, практически полной смене. Для курьеров на электровелосипедах средний доход в сезон составляет 120–130 тысяч.

Текущий рост зарплат в этой сфере — часть общей тенденции на рынке ручного труда. Компании вынуждены повышать ставки, чтобы удержать персонал. Некоторые аналитики считают, что в будущем этот дефицит кадров может привести к росту цен на доставку.