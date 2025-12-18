Ожидание шестой части The Elder Scrolls затянется. Согласно данным инсайдеров, релиз игры намечен не ранее 2028 года. Не исключена и дальнейшая задержка — вплоть до 2029-го.

Поклонникам серии The Elder Scrolls стоит настроиться на долгое ожидание. Новые данные от инсайдеров индустрии отодвигают возможную дату выхода шестой части на конец текущего десятилетия.

Известный блогер Kiwi Talkz, который общается с разработчиками, вчера высказал свое мнение в соцсети X (ранее Twitter). Он считает, что игра The Elder Scrolls 6 (The Elder Scrolls VI) увидит свет не раньше 2028 года. А более вероятной он назвал дату где-то в 2029-м.

Причина таких сроков, по его словам, довольно прагматична. Bethesda не спешит называть точную дату, потому что это может «принести больше вреда, чем пользы». Студия уже один раз, по сути, обожглась, анонсировав проект слишком рано — тот самый тизер фанаты увидели еще в 2018 году.

С тех пор информация от разработчиков была скудной. Глава Bethesda Тодд Ховард (Todd Howard) лишь подтверждал, что команда сосредоточена на проекте. Он говорил, что работа над игрой займет столько времени, сколько потребуется для соответствия высоким ожиданиям. Иными словами, приоритет — качество, а не скорость.

Контекст прост: с момента выхода The Elder Scrolls V: Skyrim (The Elder Scrolls V: Skyrim) в 2011 году прошло больше десяти лет. Шестая часть давно находится в списке самых ожидаемых игр, сразу после Grand Theft Auto 6 (Grand Theft Auto VI). Теперь ясно, что финишную прямую мы увидим еще не скоро.

Фанатам остается только ждать. Bethesda, судя по всему, намерена дорабатывать проект без лишней спешки и публичных обещаний.