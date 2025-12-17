Она умеет улыбаться, жестикулировать и работать без выходных. Создатели уверяют, что задача робота — помогать людям, а не заменять их. Китайская компания Noetix показала человекоподобного робота Hobbs W1, выполненного в «женском» стиле.

Роботы на ресепшене перестают быть редкостью, но внешний вид и поведение по-прежнему решают многое. Noetix сделала ставку именно на это.

Компания Noetix представила сервисного гуманоидного робота Hobbs W1, рассчитанного на работу администратором и консультантом. Ключевая особенность модели — бионическая голова с реалистичным лицом и интерактивным экраном, формирующие узнаваемый, дружелюбный образ.

Hobbs W1 оснащен манипуляторами с шестью степенями свободы в кистях и пятью — в руках. Это позволяет роботу жестикулировать, передавать предметы и выполнять простые физические действия, которые обычно недоступны социальным роботам для приема посетителей.





Машина самостоятельно передвигается по помещению, строя его карту. Noetix подчеркивает, что создавала робота для поддержки персонала, а не для его замены. Hobbs W1 должен взять на себя рутинные операции: отвечать на типовые вопросы, выдавать материалы или проводить простой инструктаж. Первыми его клиентами могут стать гостиницы, торговые центры и корпоративные офисы.